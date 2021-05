I ARMEN: Sykepleier Åshild Skårland setter vaksinen i overarmen til Hilde Arnesen vaksinesenteret i Bjerke bydel i Oslo i april. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

I underkant av 6000 har takket nei til vaksinen i Oslo

De aller fleste kommunene fører ikke statistikk over hvor mange som takker nei til covid-vaksinene og det gjøres heller ikke nasjonalt. I hovedstaden har i underkant av 6000 takket nei.

Folkehelseinstituttet har besluttet at de ikke vil føre statistikk over hvor mange som takker nei til vaksinen i Norge. Den er frivillig og tilbys gratis.

Noen kommuner har imidlertid bestemt seg for å hente inn denne statistikken på egen hånd. I Oslo kommune hadde de denne uken registrert at 5787 mennesker takket nei til covid-vaksine, mens 2880 mennesker har svart at de ønsker å ta den senere. Over 309.000 har tastet at de vil ha vaksinen.

I alt har over 330.000 Oslo-borgere fått minst én dose. I overkant av 31 prosent av befolkningen er vaksinert. I alt bor det omkring 697.000 mennesker i kommunen.

Enn så lenge er vaksiner en mangelvare.

Få vaksineskeptikere

VG har kontaktet landets ti største byer for å høre hvor mange som takker nei i deres kommuner. Av de som har svart er det bare Drammen og Oslo som fører denne statistikken.

I Drammen har de også besluttet å føre oversikt over hvorfor folk takker nei. I alt har 345 personer registrert at de ikke ønsker covid-vaksine. Den store majoriteten - 266 personer - oppgir at de har fått vaksinen et annet sted.

43 oppgir at de er redd for bivirkningene, mens ti svarer at de er motstander av vaksiner.

23 opplyser at de har hatt coronaviruset, mens fire sier at de ikke er redd for sykdom.

I Drammen har i overkant av 48.000 mennesker fått minst én vaksinedose. Det utgjør litt over 30 prosent av befolkningen.

Fornøyd med oppslutningen

Blant de mellom aldersgruppene som er mest utsatt, alt fra de over 85 + år og ned til 65 år er over 90 prosent vaksinert med minst én dose.

– Vi mener at oppslutningen er svært god, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, til VG.

Mange kommuner jobber nå med å vaksinere de mellom 45 og 64 år. Den neste store gruppen som står for tur er den store gruppen mellom 18 og 45 år uten underliggende sykdommer. Det er forventet at alle i denne gruppen skal ha fått tilbud om første dose innen midten av juli.

– En av de store utfordringene nå er å sørge for at vaksineringen kan gjennomføres med tilstrekkelig hastighet gjennom sommeren, slik at så mange som mulig av befolkningen over 18 år blir vaksinert, sier Bukholm.

– Hvorfor anser dere det ikke som nødvendig å føre statistikk om hvor mange og hvorfor folk takker nei?

– Vi mener at det hadde vært verdifullt å ha oversikt over hvor mange som aktivt takker nei. Det er for eksempel viktig for å få oversikt over vaksineoppslutning i de befolkningsgruppene der oppslutningen er lavere enn gjennomsnittet. Det har vi dessverre ikke klart å gjennomføre foreløpig, sier han.

– Har dere registrert noen forhold som bidrar til vaksineskepsis?

– De viktigste begrunnelsene er knyttet til usikkerhet om hvor sikre vaksinene er og om det på sikt kan dukke opp bivirkninger, som til nå ikke er kjent.

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, på en pressekonferanse i fjor høst. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Usikre på årsaken

– I Oslo har nærmere 6000 takket nei til vaksine, mens nærmere 3000 har sagt at de vil ta den senere. Det er ikke ført noen statistikk over begrunnelse. Hva tenker dere om disse tallene?

– Vi kjenner til at det i grupper av befolkningen, spesielt i Oslo, har vært lavere oppslutning, slik vi måler det i våre registre. Her mangler vi imidlertid informasjon om hvor stor andel som faktisk har takket nei til vaksine, dvs hvor mange som er blitt spurt og som har avslått tilbud om vaksine. Det gjør at vi er usikre på hva som er årsaken til at noen grupper har lavere oppslutning. Det har imidlertid høy prioritet å utrede dette videre, sier han.-

Han forventer at vaksineoppslutningen vil bli god også blant de gruppene som nå står for tur.

– Her melder i underkant av 90 % om at de enten er vaksinert eller vi ta imot tilbud om vaksinasjon. Andelen som sier «nei» til vaksine er fra 4 – 8 % i denne aldersgruppen, og så er det noen som ennå ikke har bestemt seg, sier han.