FIRES NED: En redningsmann fire ned på skipet som er i bevegelse. Gruppen øver flere ganger i uken. Foto: Helge Mikalsen, VG

Rykker ut på 70 skarpe oppdrag i året

LONGYEARBYEN (VG) De er klare for skarpe oppdrag 24 timer i døgnet – og det hele skjer i arktiske strøk. Møt gruppen som rykker ut når alt går galt 78 grader nord.

Helikopteret melder sin ankomst to minutter før. Plutselig er de i lufta over Hurtigrutens «MS Bard». Det svever noen meter over skipet, før en redningsmann kontrollert senkes ned med et tau. Så kommer det flere – fire menn og en kvinne – ned tauet som er livlinjen opp til tryggheten i helikopteret.

I løpet av 26 minutter heises de forskjellige opp og ned 18 ganger. Vinden uler og helikopteret pisker opp sjøen.

Det er øvelse på beredskap i Arktis og målet er å ta seg fort ned i skipet under.

Mørketid

– Det å fly her oppe er ikke som å fly nede på fastlandet. Her er det fire måneders mørketid og vanskelig vær, sier Kjell Lundin.

Han er førstebetjent hos Sysselmannen på Svalbard og er leder for de to helikoptrene som rykker ut når det skjer noe akutt i området.

TRAVEL: Kjell Lundin, førstebetjent hos Sysselmannen, sier han er 25 år i politiet aldri har vært så travel som han er på Svalbard. Foto: Helge Mikalsen, VG

Rundt Longyearbyen – på 78 grader nord – er det til sammen kun fem mil med vei. Skal du komme deg et sted fort, skjer det stort sett med helikopter.

Derfor styrer Sysselmannen til enhver tid to helikoptre operert av Lufttransport. De kan rykke ut 24 timer i døgnet. Det kan være alt fra mann over bord på et skip ute i det kalde havet – til et isbjørnangrep i en avsidesliggende fjord på Spitsbergen – til en gruveulykke i den russiske bosetningen Barentsburg.

Det står om minutter og de som rykker ut må være topptrente i det de driver med.

Isbjørnangrep

2. mars kommer det en dramatisk melding inn til sentralen. En isbjørn har angrepet to som er ute for å måle isen i Mohnbukta på østkysten.

I løpet av minutter har en redningsmann, to teknikere, to piloter og en anestesilege satt seg i helikopteret. En mann er skadet, men han har på hjelm.

Når de kommer frem er bjørnen skutt. Utenfor Longyearbyen og Barentsburg bærer alle rifle når de skal bevege seg i naturen.

– Det gikk bra etter forholdene, sier Lundin.

Sporene som leder opp til der angrepet skjedde er først spredt vidt fra hverandre. Så blir de tettere – bjørnen har satt opp farten.

– Du kan ikke løpe fra noe sånn, sier førstebetjenten.

Mannen som var skadet slapp unna angrepet med å sy noen sting. Hjelmen kan ha reddet livet hans.

– Det skjer nesten årlig at mennesker blir angrepet, sier Lundin.

Masseevakuering

I fjor fikk det dødelig utgang. Et steinkast fra basen til crewet og helikoptrene ligger det en campingplass. Den ser utover den blå fjorden og de hvite fjellene som karakterer Svalbard.

Nederlandske Johan Jacobus Kootte (38) ligger inne i teltet sitt når angrepet skjer. Han blir drept. Senere blir bjørnen skutt.

For redningsgruppen er det mest dramatiske de kan se for seg det de kaller en masseevakueringssituasjon. De har kun plass til 20 i kabinen i helikopteret.

CREWET: Fra venstre: Geir Aspenes, tekniker og systemoperatør Trond-Viggo Beisland, redningsmann Arne Martin Lie, pilot Ståle Rønnåbakk, tekniker og heisoperatør Torry Finckelsen, pilot Tor Magne Gamst, anestesilege. Foto: Helge Mikalsen, VG

Men nylig holdt de en øvelse hvor de hentet ut 142 personer – inkludert en person i vannet.

I gjennomsnittet drar de ut på 70 skarpe oppdrag i år. Det kan skje midt i mørketiden, i sterk vind og mye snø. Helikoptrene kan dra ut i alt opp til orkan styrke på vinden – noe som tilsvarer 60 knop.

– Vi har ikke mange begrensninger på når vi kan starte opp, sier pilot Arne Martin Lie.

SJEFEN: Sølvi Elvedal er konstituert sysselmann frem til hennes arvtager kommer opp 24. juni. Foto: Helge Mikalsen

Nære

– Det går stort sett veldig greit. Det er et organisert kaos. Alle vet hva de skal gjøre, sier redningsmannen Trond-Viggo Beisland.

– Etter 25 år i politiet, kan jeg si at jeg aldri har jobbet så mye som nå, sier førstebetjent Lundin.

For dem betyr jobben to uker med 24 timers vakter og så fire uker avspasering. Trening på ulike typer oppdrag gjør de tre ganger i uken. Rykker de ikke ut med helikoptrene, kan det bety snøscootere eller båtene «Fjordsyssel» eller «Polarsyssel».

– Vi er nære, sier konstituert sysselmann Sølvi Elvedal.