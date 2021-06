UNDERSØKER: Politiet foretar krimtekniske undersøkelser i familiens bolig etter at gutten på 15 måneder ble funnet død. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

Vanvikan-saken: Henlegger barnedødsfall i 2013

I 2013 ble en 15 måneder gammel gutt funnet død i sitt hjem. Politiet mener at guttens dødsfall var mistenkelig, men nå er saken henlagt for andre gang.

Politiet har besluttet å henlegge en sak fra 2013, der en ettåring ble funnet død i sitt hjem i Vanvikan i Trøndelag.

Politiet har ment at foreldrene selv har forårsaket sønnens død i 2013, men saken har allerede vært henlagt én gang fordi det ikke var mulig å finne ut hvorfor den 15 måneder gamle gutten døde.

Foreldrene ble siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge etter guttens død, men den ble henlagt i 2014 på bevisets stilling.

I mai 2019 ble etterforskningen gjenopptatt, på bakgrunn av nye opplysninger om barnets død. Da ble faren til den ett år gamle gutten siktet på ny.

VG har tidligere skrevet at saken ble gjenåpnet blant annet med bakgrunn i et lydopptak hvor faren snakker om sønnens død.

Barnets mor døde i 2018.

Ble nektet tilgang til vevsprøver

Politiet i Trøndelag har foretatt en omfattende etterforskning etter at saken ble gjenopptatt, og har hatt bistand fra Kripos.

Det er blant annet foretatt en rekke vitneavhør og gjennomgått store deler informasjon. Videre er det gjennomført nye analyser og sakkyndige vurderinger, skriver politiet i en pressemelding.

Deres egne prøver fra den rettsmedisinske undersøkelsen ble destruert, men i forbindelse med obduksjonen av gutten ble det hentet ut prøver til forskning.

Disse prøvene har vært lagret i forskningsbiobanken ved Norges teknisk-vitenskapelige universitet, og politiet begjærte disse utlevert, men fikk avslag i både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett.

Etterlot sønnen alene hjemme

Den såkalte Vanvikan-saken startet da en 15 måneder gammel gutt ble funnet død under mystiske omstendigheter i sin egen seng i Vanvikan i Trøndelag onsdag 27. november 2013.

Foreldrene, som selv har hevdet at de forlot gutten alene i to timer mens de gjorde ærend, har fortalt at de fant sønnen død i sengen da de kom hjem denne onsdags formiddagen.

– Det var nye vitneopplysninger om omstendigheter som knytter seg til siktede om hva som skal ha skjedd rundt dødsfallet, har politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, Åsta Elden, tidligere uttalt til VG.

Spor av maursyre

Etter at saken ble gjenopptatt i 2019, ble det utført en ny rettsmedisinsk undersøkelse, hvor det ble funnet spor av maursyre i gutten. Det ble også funnet en kopp inneholdende maursyre i nærheten av gutten da han ble funnet.

Maursyre er et etsende stoff som kan føre til forgiftning og brannskader.

Politiets hypotese er derfor at gutten kan ha blitt forgiftet med dette, men de har ikke kunne påvise hvor store mengder maursyre som fantes i gutten.