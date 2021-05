Les dagens VG her!

Millioner kan stå på spill når arv skal fordeles. Arvekonflikter kan lett oppstå. Vi har i dagens avis snakket med et knippe eksperter om hva du bør gjøre – og hva du for all del må unngå.

Av VG

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Linnéa Myhre måtte slite seg helt ned i kjelleren for å skjønne hvilken styrke som egentlig bor i henne. Nå sier hun i dagens avis at hun ikke ville vært deltagelsen i «Kompani Lauritzen» foruten.

Charlotte har drukket flere dager i strekk. Svært beruset og dypt fortvilet ringer hun en psykiater hun kjenner. Han gir henne reseptbelagt beroligende medisin. Så har de sex. Les om Charlottes kamp mot psykiateren i dagens avis.

Det er fortsatt ikke for sent å sikre seg drømmeferien i sommer. I dagens avis kan du sjekke ti ferieperler du fortsatt kan sikre deg i sommer.

Hun mistet mannen sin, og hun fant sin nye kjæreste. Året som har gått har bydd på dyp sorg, men også mye glede, for skuespiller Ellen Horn (70). Les intervjuet i VG Helg.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!