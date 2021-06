forrige





Rykket fra lunsjpausen på jobben: − Må bidra når det smeller

ÅGOTNES (VG) Logistikkmedarbeideren fikk på seg brannuniformen i en fart da meldingene kom torsdag. Deretter fulgte åtte timer i røyken.

Av Andrea Rognstrand og David Engmo (foto)

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Et par minutters kjøring fra brannfeltet på Sotra, ligger Ågotnes brannstasjon. Utenfor står Petter Rørvik i uniform.

Til vanlig jobber 47-åringen med logistikk, men han er også ansatt i deltidsstilling i brannvesenet. De siste dagene med tørke og sommervarme, har han mistenkt at han har kunnet måtte rykke ut til brann i terrenget. I lunsjpausen torsdag kom de første meldingene om at de måtte rykke ut.

OGSÅ BRANNMANN: Petter Rørvik (47) er ansatt i brannvesenet i deltidsstilling hvor han går faste vakter og har hjemmevakt hvor de rykker ut på alarmer. Men vanligvis jobber han med logistikk. Foto: DAVID ENGMO

– Vi fikk melding klokken 11.58 om gress- og lyngbrann, men ingenting om mengden eller størrelsen. Men vi så ganske kjapt da vi kom fram at det var stort.

De fikk oppgitt et område der de skulle sette i gang slukking.

– Vi så egentlig ganske raskt at det var for stort for oss alene, så da trykket vi på den store knappen og fikk ut ressursene. Det var veldig bra. Det gikk fort, sier han.

– Kan du beskrive hva du så da du kom til brannområdet?

– Vi så egentlig ikke så mye mer enn at det brant litt i gress og lyng nede ved veien, men det var fordi den hadde gått videre og forsvunnet inn i terrenget. Det oppdaget vi fort da vi fikk en mann opp på toppen av fjellet. Da så vi at den fortsatte innover i terrenget.

– Omdirigert til kritiske områder

De første brannmannskapene skjønte raskt at de måtte få flere krefter til. De har hatt flere store skog- og lyngbranner på Sotra tidligere, så brannmannskapene har erfaring med hvordan de skal håndtere det.

– Etter hvert ble vi omdirigert til mer kritiske områder, for å redde hus og begrense. Det varierte fra tjukk brannrøyk med maske på til sol og blå himmel. Og så ny runde med vindretning, så var du i røyken igjen.

– Du så ingenting og måtte bare gjøre det beste ut av det. Vi prøvde å kjøle ned og slukke rundt husene.

Han skryter av innsatsen som er lagt ned av kreftene som det siste døgnet har kjempet mot brannene.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak for å finne årsaken til brannen som har pågått i Øygarden kommune siden torsdag, opplyser de i en pressemelding.

Det er så langt ingen opplysninger om hvordan brannen startet, og politiet har derfor startet en bred etterforskning.

Vinden på Sotra har økt fredag formiddag, noe som kan føre til at brannen blusser opp igjen, og politiet opplyste fredag formiddag at situasjonen fortsatt er uavklart.

Selv bor han lenger nord i Øygarden, men arbeider ved Ågotnes.

– Du tenker på dem som blir rammet. Vi prøver å hjelpe dem så godt vi kan med det vi har av ressurser og mannskap. Det er klart det er kjedelig med dem vi ikke kan hjelpe. I går var det så stort at hadde vi ikke fått alle ressursene, hadde det blitt verre.

– Takk og pris for at vi hadde helikopter, Sivilforsvaret og helse. Jeg har aldri sett så stort oppbud av nødetater på en gang.

– Det var dårlig sikt, varmt og mye jobb, så det var tøft.

12 timer slukkingsarbeid

Etter vanlig arbeidsdag før lunsj, bidro han tolv timer med slukkingsarbeid. Fredag var han i gang igjen ved 05-tiden.

– Det er unntakstilstand. Det er ikke ofte det skjer. Vi må bidra når det smeller.

– Hvordan påvirker det kroppen når du holder på så lenge?

– Full adrenalin og lyst til å jobbe. Det er dette vi driver med på siden. Men da er vi alle mann på og det er godt lagarbeid. Det er aldri et nei i brann, ambulanse eller politi og sivilforsvar. Alle hjelper hverandre.

Til tider kan det være frustrerende med for lite vann eller slanger til tider, for de vil gjerne gjøre enda mer, sier han.

– Og så er det tungt, mye kvist og mye som henger seg fast. Det er utfordrende, men man må bare gjøre det beste ut av det.

– Du måtte sjekke øyne og lunger underveis?

– Ja, vi var ute i tolv timer, som sagt. I hvert fall åtte av dem var i røyk og dårlig miljø. Da ba vi om å få oss en liten kontroll før vi gikk hjem. Alt var ok.

Den lokale legevakten som er opprettet skylte øynene til brannmannskapene og sjekket formen.

Foto: DAVID ENGMO

– Hvordan tror du de neste timene ser ut for deg?

– Nei, nå har vi kommet på igjen i dag tidlig. Vi er stand by til neste utfordring kommer. Det er flere folk ute i feltet nå og så blir vi satt ut på neste. Da må vi være klare til å kjøre.

Ti minutter etter at VG har snakket med ham, hopper Rørvik opp i brannbilen. Blålysene skrus på, og de ruller ut fra brannstasjonen mot brannfeltet.