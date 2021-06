VAKSINESJEF I TRONDHEIM: Helge Garåsen tror det blir vanskelig å få til omrokeringer etter regjeringens nyhet om at kommuner kan velge å prioritere lærere foran i vaksinekøen. Foto: Ole Martin Wold

Vaksinesjef om lærer-prioritering: − Blir en kjempeutfordring

Dersom lærere skal prioriteres i vaksinekøen, må kommunene nok en gang legge om vaksinekabelen midt i ferieavviklingen. De stadige kursendringene skaper frustrasjon.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld kom nyheten om at lærere og ansatte i skolen og barnehager kan prioriteres i vaksinekøen om kommunene selv ønsker det.

Det betyr imidlertid ikke at det kommer til å være enkel oppgave for alle kommuner å kaste seg rundt og omprioritere i vaksineplanene sine.

I sin vurdering til regjeringen skriver FHI at en prioritering av lærere og barnehageansatte vil «skape en betydelig grad av merarbeid og kompleksitet for kommunene mens de står midt i en storstilt vaksinasjon under sommerferieavviklingen»

«Merarbeidet går både på det å identifisere gruppen, kalle inn og kommunisere rundt dette, samt å besvare henvendelser fra andre yrkesgrupper som ønsker behandling på lik linje. Denne belastningen vil også oppstå for sentrale helsemyndigheter», heter det videre.

FÅR KRITIKK: Det var kunnskapsminister Guro Melby (V) som først annonserte nyheten om endringer i vaksineprioriteringer for lærere og barnehageansatte. Nå må hun tåle kritikk fra flere av landets kommuner, som mener at forslaget kom alt for sent - og dessuten så sent at det skaper ekstraarbeid og vanskeligheter midt i ferieavviklingen. Foto: Hallgeir Vågenes

At det vil skape merarbeid, er vaksinesjefen i Trondheim ikke i tvil om. Helge Garåsen mener at tidspunktet dette blir annonsert på ikke er ideelt.

– Det som er vanskelig er når vi får vite om dette gjennom mediene, og ikke fra offisielt hold. Det blir en kjempeutfordring å få dette på plass, sier Garåsen.

Trondheim kommune har tidligere uttrykt frustrasjon over «vingling» mellom vaksineintervallene.

Vaksinesjefen understreker at han lenge har ment at både lærere og andre yrkesgrupper burde prioriteres i vaksinekøen, men at utfordringen nå ligger i å organisere vaksineringen i ferietid og på kort varsel.

Vil ikke be noen bli hjemme i ferien

Dersom Trondheim kommune skal gå i gang med å prioritere lærerne, må de kartlegge hvem som allerede er vaksinerte.

– Så får de som ikke har fått vaksine en innkalling. Men vi kommer ikke til å be noen om å bli hjemme. Folk må få gjøre det de har planlagt, så må de booke time når de kommer tilbake, sier vaksinesjefen.

Om Trondheim kommune vil gå inn for å sette lærerne fremst i køen, kan han ikke svare på enda.

– Jeg har ikke sett noe offisielt dokument enda, så det er en vurdering vi må ta når vi ser hva som konkret ligger i dette.

Kommuneoverlege i Tromsø: – Vanskelig kabal

Inger Hilde Trandem, kommuneoverlege i Tromsø kommune, mener også det er utfordrende å få beskjed om mulige omrokeringer via mediene uten forvarsel.

– Det er krevende for oss å få dette til. Doseleveringer er selvfølgelig vanskelig å forutsi, og vi har akkurat flyttet intervallene. Alle slike ekstrating gjør det enda vanskeligere å få dette til, spesielt fordi det er mange som skal på ferie.

Trandem sier at de vil vurdere situasjonen i løpet av uken.

– Jeg skjønner at kommunen har mulighet til å prioritere, men det blir en utfordring å få kabalen til å gå opp. Vi vet heller ikke hvor mange doser vi får, men dette må vi bare vurdere underveis, sier kommuneoverlegen.

Kristiansand: Vurderer å ikke omprioritere

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland (Ap), mener tilbudet til lærerne kommer alt for sent.

– Det er meningsløst å komme med dette nå som det er ferie i skolen. Det skaper merarbeid uten at vi får noe nytte av det. Jeg skulle gjerne sett at det kom før, sier ordføreren.

Han tror at de fleste lærere uansett ville fått første vaksinedose i løpet av sommerferien med den gjeldene vaksineprioriteringen.

– Da må vi begynne å plukke lærere og barnehagearbeidere fra listen, og det blir komplisert å skulle plukke ut etter yrke, sier han oppgitt og legger til:

– Umiddelbart tenker jeg det er best for oss å ikke gjøre noen endringer, fordi dette ser bare ut som mye ekstraarbeid uten tilsiktet effekt. Men vi skal ha formannskapsmøte på torsdag, så det vil være naturlig at vi drøfter dette da.

USIKKERT: For Kristiansand er det usikkert hvorvidt kommunen vil gjøre om på vaksinekabalen for å prioritere lærere og barnehageansatte. Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) mener de uansett ville fått første dose med den prioriteringen de har i dag - og at det derfor bare skaper merarbeid. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Kunnskapsminister Guri Melby har ikke vært tilgjengelig for kommentar tirsdag kveld, men sier i en pressemelding at det er opp til kommunene selv å vurdere om de vil omprioritere.

– Jeg er klar over at det kan føre til noe merarbeid for kommunene å omprioritere. Jeg håper likevel at mange vil se det som en god mulighet, og at de klarer å få det til på en god måte. Jeg vet at også mange kommuner ønsker å kunne trygge ansatte i skoler og barnehager før neste skoleår, sier Melby.