SP-DUO: Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler sanker oppslutning som aldri før for Sp i Oslo. - Jeg tror mange i Oslo også reagerer på den voldsomme sentraliseringen vi ser, sier Vedum til VG. Foto: Berit Roald, NTB

Enda en krisemåling for Ap - Sp fosser frem i Oslo

Mens Arbeiderpartiet får katastrofale 18 prosent på landsbasis, så suser Senterpartiet avgårde med 5.9 prosent i Oslo og tidligere Ap-topp Jan Bøhler rett inn på Tinget. Det viser en måling fra flere Amedia-aviser.

Publisert: Nå nettopp

– Mange ser at det er viktig å ha Jan Bøhler på Stortinget. Mange vanlige arbeidsfolk identifiserer seg med en som han, som er levende opptatt av at folk skal ha skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, sier Sp-sjef Trygve Slagsvold Vedum til VG.

På landsmålingen bikker Senterpartiet nok en gang 20-tallet og havner på 20,5 prosent. Dermed er Vedum enda en gang større enn Støre og Ap - etter en vanvittig fremgang siden forrige Infact-måling på hele 10,2 prosentpoeng.

– DRITTMÅLING: Bjørnar Skjæran (til høyre) er en av to nestledere i Ap. Han kaller den siste partimålingen for en drittmåling for Ap. Partileder Jonas Gahr Støre (til høyre) er sikkert like misfornøyd med Ap-tallene for tiden. Foto: Gisle Oddstad, VG

Arbeiderpartiet får denne gangen 18,4 prosent på målingen som er utført av Infact for Amedia-avisene Nettavisen, Bergensavisen, Nordlys og Trønder-Avisa.

Det er nøyaktig halvparten av det berømte ultimatumet på 36,9, som bidro til at Jagland-regjeringen gikk av etter å ha oppnådd 35 prosent i stortingsvalget i 1997.

Det er også den tredje målingen under tjuetallet for Ap på få dager. Onsdag fikk partiet 19 prosent i en måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Avisenes Nyhetsbyrå. Sist helg fikk partiet fattige 17,5 prosent på Nationen og Klassekampens måling.

Også i Oslo så sliter den gamle ørnen blant partiene.

I målingen får partiet en oppslutning på 14,3 prosent i Oslo. Et stup på nesten sju prosentpoeng fra lokalvalget i 2019, da Raymond Johansen og partikameratene fikk 20 prosent av stemmene.

Resultatene Resultatene for alle partiene i målingen (endring fra stortingsvalget i 2017 i parentes):

Høyre 24,1 (-0,9), Sp 20,5 (+10,2), Ap 18,4 (-9), SV 8,7 (+2,7), Frp 8,6 (-6,6), MDG 5,8 (+2,6), KrF 4,7 (+0,5), Rødt 4 (+1,6), Andre 3,1 (+1,3), V 2,1 (-2,3)

I målingen som Infact har utført for Nordlys, BA, Nettavisen og Trønder-Avisa er 3.245 personer i hele landet spurt om hvilket parti de ville stemt på dersom det var stortingsvalg i morgen.

Målingen er tatt opp 13. januar, og feilmarginen ligger mellom 0,5 og 1,5 prosent. Vis mer

Arbeiderpartiet sendte ut nestleder Bjørnar Skjæran for å kommentere målingen torsdag.

– Dette er en skikkelig drittmåling. Det tar tid å få tilliten tilbake når den er mistet, og vi har en stor jobb å gjøre, sier Ap-nestleder Bjørnar Skjæran til Nettavisen.

En av hans forgjengere som nestleder i partiet, Helga Pedersen, er nå ordfører i Finnmarkskommunen Tana.

– MÅ IKKE FURTE: Ap-ordfører i Tana, Helga Pedersen, advarar mot furting og svarteper-spill etter de elendige Ap-målingene i det siste. Bildet ble tatt på feiringen av Samenes nasjonaldag på Tana Bru i 2018. Foto: Terje Mortensen, VG

Hun advarer mot at partiet går inn i en modus der folk synes synd på seg selv eller skylder på hverandre etter de begredelige målingene.

– Vi ligger altfor lavt. Vi kommer ikke til å heve oss ved å furte eller spille svarteper internt i partiet. Den politiske konfrontasjonen må rette seg mot Høyre og Frp, sier Pedersen til VG.

Hun bor selv i et fylke der den potensielle regjeringskameraten Senterpartiet, har gjort det svært godt over tid. Pedersen mener Sp og Ap blir et slagkraftig team i kampen for å splitte opp Troms og Finnmark fylke i to selvstendige fylker igjen.

– Sett fra Finnmark: Sp er en god alliert i distriktspolitikken, men vil ikke alene greie å oppløse tvangsfylket og gjeninnføre en aktiv distriktspolitikk. Veien dit går gjennom Ap. mener Tana-ordføreren som tidligere har vært både statsråd, Ap-nestleder og fylkesordfører.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig med Pedersen om at de to partiene som har totalt motsatt utvikling i oppslutning om dagen, kan bli et bra regjeringsteam.

– Men er du bekymret for at din potensielle regjeringspartner kaver under 20-tallet?

– Ingen partier kan ta en eneste stemme for gitt. Fortsatt må vi ta steg for steg frem mot valget, så får Ap svare for seg selv, svarer Vedum.

Venstre på mikronivå - Frp stuper

Av andre utslag på målingen i Amedia-avisene, så er regjeringspartiet Venstre nede på 2,1 prosent (tilbake 2,3), mens det tidligere regjeringspartiet Frp ikke synes å ha fått noen gevinst at sin regjerings-exit overhodet.

På denne målingen går Siv Jensen og Sylvi Listhaug & co tilbake hele 6,6 prosentpoeng - til 8,6 prosent. Dermed er de jevnstore med SV.

Høyre er i Infactmålingen landets største parti med en oppslutning på 24,1 prosent.