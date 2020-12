På ardalsveien i Siljan har en tømmerbil veltet. Ingen skal være skadet i ulykken, bilen sperrer store deler av veien. Foto: Theo Aasland Valen

Uvær og glatte veier flere steder: − Kjør forsiktig

Søndag og natt til mandag herjet uvær flere steder i landet. Mandag meldes det om flomfare i Akerselva i Oslo, og det har falt trær over både veier og togspor på Østlandet.

Det er mandag morgen meldt både kraftig nedbør, snø og uvær over store deler av Norge.

– Det er dels mye snø og slaps i vegen flere steder på Østlandet i dag. Vær oppmerksom og kjør etter forholdene, tvitrer Vegsentralen øst.







På Gjøvikbanen har et tre falt ned og sperret sporet, slik at strekningen mellom Harestua og Hakadal er stengt inntil videre. Bane Nor jobber med å rydde sporet, men det er ikke klart hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver NTB.

I Siljan har en tømmerbil veltet, og sperrer nå hele veien. Ingen er skadet i ulykken, men politiet melder om at det vil ta tid før veien er helt åpen igjen. De er nå på stedet og manuelt dirigerer trafikken forbi i et kjørefelt.

Også på E16 Sollihøgda sperrer trær delvis veien mandag morgen, melder Vegtrafikksentralen Øst.

Fylkesvei 1606 Nannestad-Roa, som var omkjøringsvei for E16 Lunnertunnelen, er stengt - også her på grunn av trær over veien.

Fjellovergangene Vikafjell og Venabygdsfjellet er mandag morgen stengt, og det er varslet at det vil kunne bli kolonnekjøring eller stengt på flere strekninger på kort varsel.

Vegtraffikksentralen vest advarer også mot svært glatte veier i deres område natt til mandag, etter synkende temperaturer og regnbyger.

– Kjør forsiktig og tilpass farten etter forholdene.

Dette er status på veiene ved 08-tiden mandag morgen:

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet – stengt

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal – stengt på grunn av uvær

Fylkesvei 3048 i Larvik – stengt på grunn av jordras

Riksvei 13 Vikafjell – stengt. Ny vurdering tas mandag klokken 09.

Riksvei 163 ved Lørenskog stasjon – stengt på grunn av mye vann i rundkjøring.

E6 Dovrefjell – åpen, men kan bli stengt på kort varsel

Fylkesvei 1022 Holoveien – stengt for gjennomkjøring nord for Engskrysset på grunn av oversvømmelse

Riksvei 7 over Hardangervidda – kolonnekjøring, kan bli stengt på kort varsel.

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland – stengt

Riksvei 52 over Hemsedal – Kolonnekjøring

E16 Stalheim, ved Nærøydalselva bru – stengt på grunn av fare for ras

E16 Filefjell – åpen, men her kan det bli innført kolonnekjøring på kort varsel

E134 Haukelifjell – Åpen, men kolonnekjøring kan innføres på kort varsel

Fylkesvei 1606 Nannestad-Roa – stengt grunnet trær i veien

E16 Sollihøgda - Isikrysset – flere trær i veien

KANTRET: En seilbåt har kantret på land ved Grimstad. Foto: VG-tipser

I Oslo er det mandag meldt om mye nedbør og flomfare i Akerselva som går gjennom byen.

– Det er høy vannstand i Akerselva med fare for flom de neste dagene, skrev Beredskapsetaten i Oslo på Twitter lørdag på Twitter.

De advarer beboere i hovedstaden om å passe ekstra godt på når de er ved elven.

– Vær forsiktig ved ferdsel nær eleven.

Det er utstedt gult farevarsel for flom i Haldenvassdraget, og for jord- og flomskredfare for store deler av Østlandet.

I Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er det i tillegg til store deler av Nord-Norge sendt ut farevarsel for kraftige vindkast mandag.

I Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag er det ventet vindkast på mellom 27 og 35 meter i sekundet.

– Løse gjenstander kan blåse av gårde. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet, advarer Meteorologisk Institutt.

TREFALL: Et tre sperrer E16 på Sollihøgda i Bærum i retning Hønefoss. Foto: VG-tipser

– Trær knekker som fyrstikker

I Grimstad herjet søndag stormen med båter ved Holviga båthavn.

– Det er flere båter som har kantret, sier Ole Martin Flaat til VG, og legger til at han aldri har opplevd så mye vind i Grimstad tidligere.

– Det har vært kraftig vind helt fra morgenen av, sier han.

Vestfold interkommunale brannvesen skriver på Facebook at fasadeplatene på et bygg i Kristinakvartalet i Tønsberg blåste av søndag, i tillegg til at de har vært på to adresser med vann i kjelleren i Holmestrand kommune.

De skriver også at «trær knekker som fyrstikker» tredje juledag.

STENGT: Ingen får søndag formiddag kjøre over Vikafjellet som følge av uvær og dårlig sikt. Foto: Statens vegvesen

– Til alt hell oppsto det ikke personskader da fasadeplatene blåste av bygget i Kristinakvartalet i Tønsberg. En personbil ble truffet av platene og fikk skader, skriver brannvesenet i innlegget.

– Vi fikk ikke gjort annet enn å få flyttet bilen samt sperre av området i området der flere plater kan blås av, sier brannmester Sven-Erik Andersen.

Søndag formiddag ble også Arendalsbanen stengt etter at et tre blåste over kontaktledningen.

Til sammen sendte Meteorologisk institutt ut 71 farevarsel søndag.

Politiet i Agder melder på Twitter at de søndag fikk inn mange meldinger knyttet til værproblemer. De har fått melding om blant annet løse gjenstander og båter som holder på å slite.

Ikke uvanlig

Martin Granerud ved Oslo meteorologiske institutt sier til VG at uværet skyldes et stormsenter som ligger i Norskehavet like nord for De britiske øyer.

– Vi har registrert at det er vanskelig kjøreforhold på fjellet mellom øst og vest. Kombinasjonen med vind og snø gir dårlig sikt.

Meteorologen sier at slikt vær er vanlig på denne tiden av året.

– Solen står på det laveste, og det blir svært kaldt i nord og varmt i mildere breddegrader. Da blir det kraftig lavtrykk og mye vind, forklarer Granerud.

Temperaturforskjellene mellom nord og sør gir det kraftige været man nå kan oppleve ulike steder i Norge.

