Byrådsleder i Oslo kommer med sterk oppfordring. Foto: Frode Hansen

Raymond Johansen om nyttårsaften: − Avlys festen

– Nyttårsaften blir den store jokeren for å hindre smitteoppblomstring, sier byrådslederen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Behovet for å markere at 2020 er over er kanskje ekstra stort i år. Vaksiner gjør at vi skimter lys i enden av tunnelen, men Oslos innbyggere må ferie med måte, oppfordrer byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Vanligvis er nyttårsaften en stor festkveld med private tilstelninger, kommunalt og privat fyrverkeri og åpne utesteder. Sånn kan det ikke være i år, sier Johansen til VG.

Byrådslederen mener hovedstadens befolkning har en stor oppgave foran seg for å unngå økt smitte i starten av det nye året.

– Håpet er tent, men nyttårsaften blir den store jokeren for å hindre smitte-oppblomstring.

les også FHI reserverte 3000 ekstra doser – Oslo visste ikke om det

Vi er vant til å se rådhuset og Aker Brygge opplyst av fargerike raketter på nyttårsaften. Slik blir det ikke i år. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fyrverkeri avlyst

Johansen er klar på hva som må til:

– Dersom det er sånn at ditt selskap på noen måte kan bidra til smitte: Avlys festen, ikke ta noen sjanser.

Hans klare oppfordring er å holde seg hjemme.

– Skal man invitere noen bør det være et minimum av folk. Skal du bort bør du sjekke hvor mange som skal dit. Og husk meteren, sier byrådslederen.

I år blir det heller ikke kommunalt fyrverkeri, slik osloborgerne er vant til. I en pressemelding skrev Oslo kommune i slutten av november at det er trist, men riktig å avlyse fyrverkeriet i år. Vanligvis samles tusenvis for å se på rakettene.

les også Raymond Johansen vil teste alle Danskebåten-passasjerer – men får ikke lov

Byrådsleder Raymond Johansen sier vi ikke må glemme smittevernreglene under nyttårsfeiringen. Foto: Heiko Junge

Skjønner at det er tøft

I hovedstaden er det ikke tillatt med private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede, samtidig som byrådet fraråder flere enn 10 sosiale kontakter per uke.

– Det betyr at hvis du har truffet 9 venner eller familiemedlemmer i romjulen, så kan du ikke møte 9 andre til nyttårsfest, forklarer Johansen.

– Jeg skjønner at dette er tøft, men vi vet jo alle at mye alkohol og fest øker muligheten for smitte. I år må vi droppe høy musikk og dans.