Daniel Martinsen er fylkesleder i Elevorganisasjonen. Foto: Privat

Advarer mot kamera-krav for elever og studenter

Elever og studenter skrur av kamera når de deltar i undervisning hjemmefra. Noen lærere er så lei av svarte skjermer at de krever at kamera skrus på. Det får flere til å reagere.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har har fått inn historier fra elever som sier de er truet med anmerkning dersom de ikke skrur på kamera. Vi hører om lærere som nekter å starte undervisningen før alle har slått på eget kamera, der klassen venter 15 minutter før de siste føler seg presset til å skru på. Dette er svært problematisk, sier fylkesleder for Elevorganisasjonen i Viken, Daniel Martinsen (16).

Dette er noen av meldingene fra elever i Sør-Norge:

Meldinger som Elevorganisasjonen har mottatt den siste tiden. Foto: Elevorganisasjonen

Martinsen sier det kan være mange grunner til at elever ikke ønsker å ha på kamera.

Har du opplevd ubehagelige situasjoner med kamera i digital undervisning? Send e-post til ivarb@vg.no

– Noen kan ha utfordringer hjemme, skammer seg over rot eller et lite rom, søsken som går rundt, eller andre ting de ikke ønsker å vise frem. Andre kan rett og slett oppleve det som ekstremt ubehagelig å vise seg selv på skjerm for hele klassen. Det er viktig at elevene respekteres for dette. Lærerne må gjerne komme med en oppfordring, men de skal ikke drive ubehagelig press.

Etterlyser forståelse

Martinsen sier det fungerer dårlig å møte elevene med tvang, og ber heller om større forståelse.

– Vi skulle veldig gjerne sett flere lærere som jevnlig snakker med elevene en-til-en, og faktisk spør hvordan det går hjemme, om han eller hun har tilbakemeldinger på undervisningen og kanskje spør om det var en spesiell grunn til at kameraet var av i timen. Dette er dessverre ikke noe vi ser så mye av i dag, sier Martinsen

Daniel Martinsen i Elevorganisasjonen. Foto: Privat

– Uavhengig av hva lovverket skulle si om saken, så mener vi at lærerne ikke skal kreve at eleven har på kamera. Saken er mye mer nyansert enn at elever ikke «gidder», og da fungerer dialog mye bedre enn krav. sier Martinsen.

Rektor mener lærere har lov

En rekke skoler i Norge har innført ulike former for kamera-krav.

Drammen Videregående Skole er med sine 1300 elever av de større i landet. Før jul bestemte rektor Kristin Novak at lærerne har rett til å kreve at kamera slås på når det er nødvendig for undervisningen.

– Jeg har valgt å være tydelig på at lærerne har lov til å kreve dette, men det er viktig å si at dette er i situasjoner der det er pedagogisk begrunnet. Mange elever ønsker å skru av kamera og lærerne synes det er slitsomt og tungt å motivere dem til å skru på, sier Novak.

Rektor Kristin Novak Foto: Privat

Siden vedtaket ble gjort før jul, har lærerne ved skolen valgt ulike strategier for å øke kamerabruken.

– Noen lærere utfordrer elevene ofte, andre prioriterer å få elevene til å skru på når de er i digitale smågrupper. Vi har god erfaring med smågrupper, da aksepterer elevene det lettere. Hovedutfordringen er å få elevene til å slå på når det er opplegg for hele klassen, sier Novak.

– Generelt melder lærerne at det er krevende å motivere elevene til å skru på kamera. Mange elever forteller også at de sliter med motivasjonen etter mye hjemmeundervisning digitalt. Det henger nok også sammen med dette, sier Novak.

Elevrådet kom med innspill

Elevrådsleder ved Drammen Videregående skole, Adea Alimehaj (18), sier de ble tatt med på råd før rektor ga lærerne lov til å kreve kamera. Foto: PRIVAT

Elevrådsleder ved Drammen Videregående Skole, Adea Alimehaj (18), sier de ble tatt med på råd før kjørereglene ble innført sent i høst.

– Før kunne hele klasser ha kamera avslått slik at læreren ikke kunne se noen av elevene. Nå har de fleste kamera på, vi synes det er greit. De som av ulike årsaker ikke ønsker det, må opplyse om dette til lærer når timen begynner. De må gi læreren en forklaring, men de risikerer ikke anmerkning, sier Alimehaj.

Ekspert advarer mot tvang

Dosent ved Universitetet i Sørøst-Norge, Hilde Larsen Damsgaard, forsker blant annet på studielivskvalitet i høyere utdanning. Hun møter ofte lærere som har erfaring med å undervise for studenter som befinner seg bak «svarte skjermer».

– Jeg snakker stadig med lærere som opplever at store deler av studentgrupper ikke slår på kamera på når undervisningen begynner. Underviserne synes det er krevende å gjøre en god jobb når de ikke kan se studentene. Noen vil løse problemet med å kreve at studentene har påslått kamera. Jeg tror ikke det er veien å gå. Tvang bidrar ikke til å skape gode læringsbetingelser, sier Larsen Damsgaard.

Hun har selv opplevd at studenter hun foreleste for slo av bilde og lyd. I ettertid gikk hun i dialog med dem for å finne ut hvorfor.

– Noen sa at de ikke hadde stått opp, noen hadde en «bad hair day», noen drev med andre aktiviteter ved siden av, mens andre syntes det var ubehagelig å bli sett av lærer og medstudenter på en skjerm. Å være så synlig kan oppleves som skremmende og utrygt. Studenter kan også ha en frykt for hva meldinger i chatten eller skjermdumper av hverandre kan bli brukt til sier Larsen Damsgaard.