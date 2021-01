FRIVILLIGE: Fra Venstre: Kristian Mikkelborg, Siw Lily Osmundsen (nede), Guttorm Skovly, Wenche Holmen, Øystein S, Øystein Vik. Foto: Vilde Elgaaen

Frivillige står klare: − Skulle gjerne gjort mer

GJERDRUM (VG): På ungdomsskolen sitter frivillige mannskaper. De venter på klarsignal til å gå inn i skredområdet.

Publisert: Nå nettopp

Det har snødd tett i Gjerdrum nyttårsdagen. Over 40 timer siden kvikkleiraset, er fortsatt ti personer savnet. Området er ennå for ustabilt til å sende folk til fots inn for å søke, og det har gått flere små ras.

Den første alarmen gikk ved 04-tiden onsdag morgen. Helt siden det har det vært frivillige vært her, blant annet fra Norsk Folkehjelp.

– Da kjørte vi pasienter fra raset. Det er spesielt å se folk i øynene når de har opplevd noe slikt. Selv om du ikke har vært der nede selv, tar du det som har skjedd innover deg, sier Guttorm Skovly til VG.

Han kom med beredskapsambulanse fra Hadeland da det smalt. Da var rundt 100 frivillige i sving.

Det de frivillige fra fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske redningshunder venter på, er å få lov til å gå ned.

– Uvant å stå her tørrskodd

Så langt har kun spesialtrent redningsmannskap fra Oslo brann og redning og politiet fått lov til å ta seg inn i rasområdet via helikopter. Også redningsmannskaper fra redningssentralen i Göteborg har kommet til Gjerdrum for å bistå.

Fram til området er stabilt er helikopter eneste veien inn.

– Det er litt uvant å stå her tørrskodd. Man skulle gjerne gjort mer, men vi står klare og det er veldig fint å få kunne være her, og å hjelpe der vi kan, sier Øystein Vik.

De har kunnet bidra med evakuering og registrering av de berørte, sortering og utdeling av mat og klær, og med kompetanse og kunnskap i KO. Torsdag har det også blitt mye venting.

– Det kan bli langtekkelig, men det er verdt det å være her. Det er en ubeskrivelig situasjon for dem det gjelder. Det viktigste for oss er at vi kan bistå, om det er med leting, eller å gi ut klær, eller å være noen en kan prate med, sier Øystein Vik.

– Oppdraget vårt er å vente til vi trengs, legger Kristian Mikkelborg til.

Krevende arbeid

De frivillige har dagjobber og gjør noe annet. Men alle har vært igjennom kursing, forteller operativ leder for Norsk Folkehjelp, Harald Wisløff. Her er det mennesker som har som har søk- og redningskurs, lang utdanning, og hundeførerne har en krevende godkjenning.

– Vi har til sammen rundt 40 mannskaper her, med biler, ATVer og katastrofehunder, klare til å bistå, sier han.

Han sier viljen til å hjelpe er stor.

– Det politiet og NVE bestemmer at vi kan gjøre, gjennomfører vi, med den kompetansen vi har.

– Redningsnorge består av frivillighet. Uten de frivillige kollapser redningsnorge. Vi er ute på flere hundre oppdrag i året, og dette er enormt, men dette kan vi, sier han.

– Man ville merket om vi ikke var her, selv om vi ikke får gjort så mye som vi skulle gjort.

– Er folk slitne nå?

– Ja. Dette er slitsomt. Det er slitsomt å vente. Det er krevende arbeid, og det er selvfølgelig en påkjenning å måtte være her uten å få gjort noe konkret. At man ikke får yte den hjelpen eller være med på det redningsarbeidet, men her det bare et fåtall ekstremt trente redningsaktører som kan gå ned i et så farlig område.

– Kommet fra overalt

Øystein Vik og Kristian Mikkelborg har vært her siden morgentimene. De vil bli avløst med ferske styrker torsdag kveld.

– Det er vanskeligere å dra og få slappet av når det aksjonen ikke er over. Du har et inderlig ønske om å hjelpe, sier Mikkelborg.

De har kommet fra Norsk Folkehjelp i Oslo.

– Folk har kommet fra overalt, og det er herlig å se, sier Vik.

At nyttårsfeiringen foregår dels i et sanitetstelt og dels på Gjerdrum ungdomsskole er ikke noe de tenker på.

– Det er jo en grunn til at man er her. Vi er alltid her for å hjelpe de vi kan, sier Wenche Holmen fra Norsk Folkehjelp på Hadeland.