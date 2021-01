NY VAKSINE TIL NORGE: Moderna blir denne uken den andre vaksinen som tas i bruk i Norge, bekrefter FHIs områdedirektør Geir Bukholm. Foto: HELGE MIKALSEN

Moderna-vaksinen kommer til Norge i morgen - alt går til Oslo

FHI og regjeringen har så langt gått for en jevn fordeling av vaksinedoser til hele landet. Men når Moderna-vaksinen kommer tirsdag, går alt til Oslo.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Moderna-vaksinen ble godkjent i EU og Norge i forrige uke og tirsdag kommer de første 4000 dosene til Norge. Ute i kommunene er vaksineringen med Pfizer-vaksinen allerede i gang. Men disse Pfizer-dosene har blitt jevnt fordelt utover kommunene, alle har fått noen, selv kommuner helt uten smitte. Noen kommuner har fått fem doser i uka.

Men de 4000 dosene fra Moderna går alle til Oslo.

– Dosene vil distribueres i Oslo og benyttes til å vaksinere risikogrupper over 85 år, skriver FHI.

– Hva er grunnen til at Oslo får disse første dosene?

– Det er et ganske begrenset antall doser nå. Det er 4000 nå og 6000 om 14 dager. Vi tenker at det er hensiktsmessig å sende dem til et sted som kan nyttiggjøre seg av disse dosene ganske raskt, sier områdedirektør Geir Bukholm i FHI til VG.

Hvor mange doser får vi? Norge skal i teorien få 67.000 doser av denne innen utgangen av februar. Til sammenligning får vi 320.000 vaksiner fra Pfizer i samme periode. Men det er ikke så rett frem å planlegge vaksineringen. For mens vi får 40.000 Pfizer-doser i uken, sender Moderna altså 4000 denne uken, men så kommer det ikke mer før i uke 6.

Doser til kommuner uten smitte

På spørsmål om de har endret strategi, slik at kommuner med høyest smittetrykk nå skal få doser først, svarer FHI:

– Nei, det har ikke vært noen endringer i strategien så langt. Men vi vurderer fortløpende om vi skal gå for en mer regional prioritering, sier Bukholm.

– Det vil være avhengig av flere faktorer. Blant annet hvor store forskjeller det er i smittetrykket i forskjellige regioner. Foreløpig har vi ikke valgt å endre på den strategien, sier Bukholm.

Fortsatt skal altså kommuner uten smitte og kommuner med høy smitte stille likt for fordeling av Pfizer-vaksinen.

– En mer langsiktig fordeling av dosene fra Moderna på nasjonalt nivå bestemmes når leverandøren kan si mer om volumen og tidspunktet for fremtidige leveranser, skriver FHI videre.

Må spare på halvparten

Hver person må få to doser av Moderna-vaksinen. Selskapet har bedt Norge holde igjen nok doser til at alle personene de gir første dose nå, også kan få andre dose. Altså kan ikke Oslo kommune bruke alle dosene med en gang.

2000 kan brukes til dose én, men 2000 må spares til de samme personene skal få dose to.

– Moderna har bedt Norge og andre land om å lagre dose to da de aldri kan utelukke leveringsproblemer. Det innebærer at FHI vil sørge for oppbevaring av dose 2, skriver FHI.