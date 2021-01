PFIZER: Bildet viser en dose Pfizer-vaksine som trekkes opp av et hetteglass. Det er denne vaksinen som har blitt brukt i Norge hittil. Foto: JACK GUEZ / AFP

29 vaksine-bivirkningsmeldinger ferdigbehandlet

Vanlige bivirkninger kan ha gått hardere utover de mest skrøpelige pasientene, og dette kan ha bidratt til noen av dødsfallene blant personer som har fått Pfizer-vaksinen, ifølge Legemiddelverket.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi vet at disse vanlige reaksjonene er ganske kraftige hos noen - de fleste får ganske milde bivirkninger, men noen kan få høy feber, uvelfølelse eller kvalme. Dette har vært grundig diskutert mellom legemiddelverket og FHI, og FHI endret sine anbefalinger på bakgrunn av den erfaringen vi har, om at man bør gjøre en vurdering av hvem som skal vaksineres, sier Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til VG.

Bivirkninger og alle dødsfall nært opp til vaksinasjonstidspunktet blir fortløpende rapportert inn. Totalt har 23 personer dødd i nær tid etter at de har fått vaksinen, men det er totalt 13 av disse dødsfallene som er ferdig vurdert per nå. Blant resten av de 29 bivirkningsmeldingene som er vurdert, er det ni alvorlige bivirkninger og syv mindre alvorlige.

Legemiddelverket har tidligere advart om at flere kommer til å dø med - men ikke nødvendigvis av - vaksinen. Sykehjemsbeboere er de som har blitt først prioritert i vaksinekøen, og på norske sykehjem der mange er alvorlig syke dør det i gjennomsnitt om lag 400 personer per uke.

Det som også har kommet frem i det som hittil er gjennomgått, er at de vanlige og vanligvis milde bivirkningene kan ha gitt et mer alvorlig utslag hos de sykeste. Dette har man også tatt læring av, sier Madsen.

– Dette kan ha bidratt til noen av disse dødsfallene.

FHI endret anbefaling denne uken

RNA-vaksinene til Pfizer og Moderna gir begge en kraftig immunrespons - som både betyr at vaksinene er effektive, men også at mange vil oppleve bivirkninger som feber, kvalme eller smerter på injeksjonsstedet.

– Hvis en person som er veldig skrøpelig og har en underliggende sykdom blir vaksinert og får en kraftig reaksjon med feber, kvalme og nedsatt matlyst, kan det føre til at deres underliggende sykdom kan få et mer alvorlig forløp. Disse bivirkningene er hos de fleste helt ufarlige og går over i løpet av kort tid, men kan være en stor belastning for svært skrøpelige mennesker, sier Madsen.

FHI oppdaterte mandag sin vaksinasjonsveilder med en presisering av selv milde bivirkninger kan få alvorlige konsekvenser for de mest skrøpelige, og at gevinsten av vaksine for de med kort gjenstående levetid kan være marginal. Derfor må det gjøres en vurdering av om det er hensiktsmessig å gi vaksine til en sykehjemsbeboer som er svært skjør.

Disse to vaksinene har kommet til Norge hittil:

– Ikke alarmerende

Madsen sier Legemiddelverket vil fortsette å gjøre en grundige vurderingen av alle dødsfall som meldes

– Vi ber legene som melder inn om å være nøye med å ta med opplysninger om pasientens tilstand, hvordan den utviklet seg, og hva som skjedde etter vaksineringen.

– Vi ser ikke noe alarmerende med disse tallene. Alle dødsfall er hos eldre og skrøpelige personer med underliggende sykdommer, sier Madsen.