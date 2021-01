HOLMENKOLLEN: Finværet lokket folk ut i skisporet lørdag. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Færre folk i Oslo-Marka etter advarsel

Til tross for finværet lørdag ser det ut til at folk flest har fulgt oppfordringen fra Ruter om å unngå å reise kollektivt.

I frykt for at kollektivkaoset som utspilte seg i Oslo forrige helg skulle gjenta seg, har Ruter tatt grep for å hindre folk i å reise unødvendig og tett lørdag.

Allerede fra tidlig lørdag morgen plasserte Ruter ut flere vektere som skulle passe på at smittevernreglene overholdes.

Finvær i Oslomarka

– Inntrykket er at folk i stor grad har fulgt oppfordringen om å unngå å reise kollektivt, og det tror jeg vi alle kan sette pris på, sier pressevakt i Ruter Øystein Dahl Johansen til VG klokken 12.40.

– Foreløpig går det greit. Men vi overvåker situasjonen nøye og følger veldig tett med på utviklingen i løpet av dagen.

Ifølge en parkeringsvakt VGs fotograf har snakket med er det mange parkeringsplasser på Tryvann som står ledig rundt halv ett lørdag.

IKKE TRENGSEL: Lørdag virket det som folk i Oslo fulgte Ruters oppfordring om ikke å reise kollektivt. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tomm Murstad er daglig leder i Skiservice som driver med kjelkeutleie ved Frognerseteren. Han skryter av Ruters tiltak.

– Forrige helg var det kø, denne helgen er det ikke det, sier Murstad til VG rundt klokken 13.00.

Han sier at de har kunder hele tiden men at det foreløpig er færre mennesker enn helgen i forveien.

– Det er litt for tidlig å si noe om, det kan fortsatt utvikle seg utover dagen, mener Murstad.

KJØRER FOR EGEN MASKIN: Mange har fulgt Ruters oppfordring om å droppe å reise kollektivt. Foto: Ingrid Alice Mortensen/VGTV

Oppfordret til å droppe T-banen

Mest trykk er det på T-banens Linje 1 mot Frogneseteren – og Sporveien har gjennom dagen flere ganger henstilt sine reisende om å følge retningslinjene for smittevern.

«Hold avstand og bruk munnbind. Dersom dette ikke følges kontaktes politiet og T-banen stoppes», skrev Sporveien på Twitter lørdag formiddag.

Håpet er at man unngår tilstandene man så forrige helg. Da var det trangt om plassen på banen av folk som ville nyte finværet i Oslomarka.

I en pressemelding torsdag sa selskapets administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, at det var forståelig at folk har behov for å komme seg ut, men oppfordret sterkt til ikke å benytte kollektivtrafikken til fritidsaktiviteter.

– Vi må alle bidra til at de som må reise, kan gjøre dette på en trygg måte, sa Jenssen.

Han anbefaler folk å legge helgeturen til nærområdet og ikke bruke kollektivtransport hvis det ikke er strengt nødvendig.