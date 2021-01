Les dagens VG her!

Banksparing, aksjemarkedet eller kanskje kryptovaluta? Dette mener ekspertene er de beste stedene å plassere sparepengene i 2021.

Publisert: Nå nettopp

Svært få overlever hjernekreft, men nå skal landets beste eksperter samles til felles kamp. - Jeg gråter av glede, dette har jeg jobbet for siden Nicolai døde, sier Nina Jensen, som mistet samboeren til hjernekreft.

Kaare Bach Toft spiste enorme mengder mat, og veide over 300 kilo. Da det sto om livet - gjorde Kaare endringer som skulle bli starten på et vekttap på over 200 kilo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier statsminister Erna Solberg vil bidra til at tusenvis blir oppsagt, hvis hun ikke straks endrer politikk. Ap, Frp, Sp og SV går igjen sammen for å overkjøre regjeringen.

Dette - og mye mer - kan du lese i dagens VG!