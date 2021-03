Regjeringen følger FHIs vaksineanbefaling – går inn for «beskjeden skjevfordeling»

Etter råd fra Folkehelseinstituttet går regjeringen inn for å skjevfordele vaksiner basert på smittetrykk.

– Vaksinestrategien angår oss alle. Fordelingen og bruken skal bidra til å beskytte liv og helse, og bringe oss tilbake til hverdagen, sier helseminister Bent Høie under en pressekonferanse om vaksinestrategien tirsdag ettermiddag.

Pressekonferansen holdes etter at Folkehelseinstituttet tidligere tirsdag publiserte anbefalingen om endring i vaksinestrategi som de har levert til regjeringen.

De mener at en geografisk skjevfordeling basert på høyt smittetrykk over tid, trolig vil føre til en reduksjon i antall infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall nasjonalt.

FHI peker på det de kaller en beskjeden form for skjevfordeling der områder med høyt smittetrykk over tid får 20 prosent mer vaksiner. Da fordeles flere vaksinedoser til de kommunene som går over en satt terskelverdi.

Høie sier på pressekonferansen at regjeringen ber FHI forberede en geografisk skjevfordeling, etter det som er den beste faglige anbefalingen. Han sier FHI og Helsedirektoratet har fått i oppdrag å avklare spørsmålene rundt dette.

Han sier at en eventuell endring i strategien først vil være aktuell når vi igjen skal øke vaksineringen med dose én i midten av mars. Norge får etter planen 650.000 vaksinedoser i løpet av måneden.

– Vi vil ikke se effekten før en større del av befolkningen er vaksinert, fordi smitten skjer i de yngste aldersgruppene som ennå ikke er vaksinert, sier helseministeren.

Disse får flere - og færre doser

I rådet FHI har levert til regjeringen, har de satt en terskelverdi til flere enn 50 innleggelser per 100.000 innbyggere i ukene 34 til 4, for de so skal få flere vaksiner.

Det vil gi et økt antall vaksinedoser til: Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand og kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

De ekstra dosene hentes fra de om lag 330 kommunene med færrest innlagt, sa Høie på pressekonferansen.

Dette sier FHIs beretning om disse kommunene:

330 kommuner/bydeler hadde det siste halvåret fram til 20. februar fire eller færre

innleggelser i aldersgruppa 45 – 74 år. Disse kalles minus-kommuner.

De resterende kommuner og bydeler verken får eller avgir vaksiner.

Mens Oslo-byrådslederen puster lettet ut, er ordførere i Møre og Romsdal kritiske til det nye vaksineforslaget.

