MOTANGREP: Ap-leder Jonas Gahr Støre reagerer kraftig på Molde-ordfører Torgeir Dahls kritikk mot Oslos coronahåndtering. Her er Støre med bydelsdirektør Alf Sørland i Stovner i Oslo for å se hva bydelen gjør for å hindre smitte. Foto: Fredrik Solstad, VG

Støre ut mot Molde-ordfører: − Har sluppet billig fra det

STOVNER (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre kommer med krass kritikk av Molde-ordfører Torgeir Dahls (H) angrep på Oslos coronahåndtering. Mandag ettermiddag kom også statsministeren på banen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I løpet av helgen gikk Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) hardt ut mot Oslos innsats for å slå ned coronasmitten. Smittetrykket i hovedstaden fikk Dahl til å stille spørsmål ved om byrådet gjør jobben sin skikkelig eller om innbyggerne ikke klarer å følge reglene.

Nå rykker Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ut i et motangrep på Molde-ordføreren.

– Jeg mener det er rimelig å si at Oslo er den kommunen som over tid har hatt det tøffest. De som tar beslutninger i Oslo, enten det er byrådet eller de lokale, har de vanskeligste beslutningene. Da er det trist at en ordfører i en by som har sluppet billig fra det, lar partipolitikken komme over, sier Støre.

Ap-lederen sier han er imponert over hvordan Oslo «har snudd seg rundt og fulgt sentrale råd, men også satt fart på smittesporingen og testingen». Samtidig mener han at Dahl tegner et misvisende bilde av Oslos smitteproblemer.

– Det Molde-ordføreren ikke brukte ett ord på, var importsmitte og de muterte virusvariantene som nå kommer gjennom. Oslo og regionen ligger tett på en flyplass og en grense som har vært dårlig kontrollert i mange måneder. Mennesker har reist inn uten å bli testet, inntil grensene måtte stenges. Da sitter Oslo igjen med de konsekvensene, sier Støre.

Ba Solberg sette skapet på plass

Verken statsminister Erna Solberg (H) eller helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) hadde inntil mandag ettermiddag uttalt seg direkte om Molde-ordførerens Oslo-kritikk. Støre er klar på at statsministeren burde ha kommet på banen for å sette Dahl på plass.

– Jeg savner at Erna Solberg, som snakker om dugnad, ikke setter skapet på plass og sier at dette ikke er den debatten vi trenger, sier Støre.

– Hva synes du om at verken Erna Solberg eller Bent Høie har ønsket å uttale seg?

– Jeg synes det er å fraskrive seg et ansvar. De står på pressekonferanser og snakker om at vi skal trekke sammen, om at vi er et felles lag. Vi i opposisjonen har støttet oppunder dette. Så tror jeg det er synlig for alle at dette er et partipolitisk utspill i et valgkampår som Høyre legger opp til. Det at Solberg og Høie vender ryggen til, betyr at de stilltiende nikker til det, sier Støre.

Etter at VG tok kontakt med Statsministerens kontor med kritikken fra Støre, la imidlertid Erna Solberg ut et innlegg på Facebook der hun kaller Dahls utspill for et «sidespor».

«Det er ingen tvil om at Oslo over tid har hatt det tøffere enn andre. Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg at utspillet fra Modes ordfører Torgeir Dahl er et unødvendig sidespor», skriver blant annet Solberg.