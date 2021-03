Bør nynorsk-elever få ekstra studiepoeng? Eller bør sidemål bli helt frivillig? Foto: Thomas Brun

Vil endre sidemål i videregående

FpU og Unge Høyre vil endre sidemål fullstendig. De reagerer sterkt på forslaget til Noregs Mållag om ekstra fordel for elever med nynorsk som hovedmål.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

For kort tid siden foreslo Noregs Mållag at nynorsk-elever skal belønnes med ekstra studiepoeng når de søker høyere utdanning.

– Det bør lønne seg å velge nynorsk, skrev Peder Lofnes Hauge i et leserinnlegg i Bergens Tidende.

– Språkets undergang

Dersom FpU og Unge Høyre får det som de vil, kan sidemål i stedet bli kraftig endret.

– Hver gang mållaget ber om fordeler og kvotering for nynorsk, bekrefter de dette språkets undergang. Hvor mye flinkere leger og ingeniører får vi egentlig om de kan nynorsk? Dette er et håpløst forslag vi håper ikke blir noe av, sier første nestformann Martin Jonsterhaug i FpU.

Martin Jonsterhaug er første nestformann i FpU. Foto: FpU

Han sier at de ønsker at sidemålet skal bli helt valgfritt, slik at det blir opp til elevene selv å bestemme om de vil ha det eller ei.

– Mange elever sliter med å kunne lese og skrive hovedmålet sitt godt nok. FpU har derfor utfordret FrP til å fremme forslag om å gjøre sidemål valgfritt. Jeg er glad for at de nå fremmer forslaget, og håper stortinget sikrer elevene den valgfriheten de trenger.

Skal opp i Stortinget

Fremskrittspartiet fremmet saken i utdanningskomiteen på Stortinget for kort tid siden. Der ble forslaget om frivillig sidemål nedstemt, men stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) sier hun vil ta saken opp igjen den 11. mars.

Unge Høyre ønsker å bevare sidemål for alle, men vil fjerne egen karakter.

– For vår del er vi mest opptatt av å redusere antallet norskkarakterer. I dag risikerer man å få seks norskkarakterer fordi man blir vurdert i både bokmål og nynorsk. I tillegg kan man bli trukket opp til eksamen. Det er urimelig og bør endres, slik at man bare får en skritelig norsskarakter pluss eventuell eksamenskarakter, sier Ola Svenneby.

Ola Svenneby er leder i Unge Høyre. Foto: Unge Høyre

– Hvor mye skal sidemål telle i denne karakteren?

– Hvis man får en skriftlig karakter, så er det naturlig at hovedvekten er på hovedmålet. Men det er likevel naturlig at deler av karakteren er basert på sidemålet, sier han.

Mållaget får støtte

Senterungdommen går langt i å støtte mållaget. De er rystet over at forslaget til FpU.

– Samtidig er begge de norske språkene nå under beleiring av engelsk. Derfor er det viktigere nå enn noen gang at vi bevarer begge de norske språkene, nynorsk og bokmål, sier Torleik Svelle.

Astrid Hoem er leder i AUF. Foto: Janne Møller-Hansen

AUF vil ikke gi ekstra studiepoeng, men de vil beskytte og modernisere sidemålet.

– For eksempel burde elevene i enda større grad få tilgang på nynorsk litteratur av unge, nye forfattere. Og man bør gjøre det til en mer integrert del av norskfaget, sier leder Astrid Hoem.

Noregs Mållag presiserer at de mener at frivillig sidemål er en dårlig ide.

– Det handler ikke om tvang eller frivillighet, det er et sidespor. Dette handler om at elever i hele Norge skal få samme mulighet til å lære ulike målformer, sier Peder Lofnes Hauge til VG.