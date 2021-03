GA SPESIELL PARTISTØTTE I ÅR: – Han er en luring, sier Venstre-nestleder Abid Raja om sin økonomiske støttespiller, Øystein Stray Spetalen. Foto: Hallgeir Vågenes

Spetalen gamblet mot Tesla-aksjen – gir Raja 250.000 kroner

Investor Øystein Stray Spetalen lovet en kvart million kroner til Abid Raja og Venstres valgkamp dersom han tjente penger på at Tesla-aksjen skulle svekke seg.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har gitt valgkampstøtte til Abid Raja siden 2009, men denne gangen tenkte jeg å gjøre det mer litt mer elegant, sier Øystein Stray Spetalen.

Han visste at Raja kjører Tesla, så han la en plan.

– Jeg hadde shortet Tesla aksjen, altså satset på at aksjen ville falle. Jeg sendte da melding til Raja: Hvis Tesla-aksjen gikk under 600 dollar, så skulle han få 250.000 kroner i valgkampstøtte.

les også Milliardæren Spetalen i strupen på SV og Høyre

Sms-en han sendte til Raja lød slik:

«Dersom Tesla faller under 600 dollar, skal Venstre få 250.000. Musk betaler!»

Musk er Tesla-grunder og -sjef, Elon Musk.

– Raja meldte meg da at han han ville be til Allah for at aksjen ville falle, ler Spetalen.

Forrige fredag falt Tesla-aksjen under 600 dollar.

– Det så ut som det hjalp, så jeg må kanskje vurdere en bønn til Allah i ny og ne, jeg også, humrer investoren.

les også Listhaug og Raja i heftig ordkrig: - Slutt å skyte mot Kurt Nilsen!

Han sier støtten først og fremst er rettet mot Raja, men at den selvfølgelig går til Venstre som parti.

– Jeg har kjent Raja siden 2009, da jeg møtte ham i et selskap hos Stein Erik Hagen. Vi fulgte opp med å invitere ham på en sommerfest. Jeg har siden blitt kjent med ham og sett hvordan han har utviklet seg som politiker. Jeg liker det jeg ser, sier Spetalen:

– Vi trenger gode stemmer fra minioritetsgruppene og Raja er en slik viktig stemme, som viser vei.

– Raja er en masekopp

Spetalen sier Raja maser fælt.

– Ja, han er en masekopp. Han har vært på meg mange ganger i det siste, for å få penger til Venstres valgkamp - og selvfølgelig vist til alle de andre som har gitt, sier han:

Raja og Venstre har fått 3,5 millioner kroner i støtte fra næringslivstopper - blant annet en million kroner hver fra Christen Sveaas og Stein Erik Hagen-familieselskapet Canica.

– Nå får han litt av meg også, sier Spetalen.

– Jeg lovet ham nye 250 000 kroner hvis Tesla-aksjen gikk under 500 dollar. Men det er lenge dit. Akkurat nå er aksjen oppe i 700 dollar igjen.

les også Venstres nye rike onkler: Har fått 3,5 millioner

Spetalen sier det ikke er aktuelt å stemme Venstre.

– Nei, men vi trenger Venstre. De kjemper en viktig kamp for små- og mellomstore bedrifter og vanlige folk. Og det de gjør på klima er stort sett bra.

– Og vel så viktig for deg er kanskje å hjelpe Venstre, slik at de havner over sperregrensen, som kan sikre borgerlig flertall?

– Ja, det er også viktig.

les også Sp med bensinpris-ultimatum til Ap

Han gambler ikke mot Tesla fordi det er et dårlig produkt.

– Men det finnes bedre innen elbilmarkedet, sier Spetalen som selv kjører tysk elbil.

– Jeg har sagt det flere ganger til Raja: Fotballsko og biler skal lages i Tyskland.

GUTTA PÅ TUR: Øystein Stray Spetalen gir tommelen opp for pengestøtte til Venstre, men sier han ikke stemmer på Abid Rajas parti. Foto: Hallgeir Vågenes

Vi møter han og Raja i fint vårvær på Bygdøy, hvor Raja kom i Teslaen sin.

Raja takker og bukker for støtten.

– Spetalen har vært en av mine mest trofaste økonomiske støttespillere siden jeg begynte i politikken. Men da jeg begynte å spørre om valgkampstøtte i år, var det noe som skurret. Han var lur, sier Raja.

– Da jeg forstod plottet, måtte jeg le. Han er jo morsom, da, sier han.

– Usedvanlig fyr

– Hvordan er det å ta imot penger for en spekulasjon om at et grønt selskap skulle tape verdi?

– Jeg tenker sånn: Jeg håpet for Venstre at Tesla-aksjen kunne gå noe ned, slik at vi fikk pengene våre. Jeg synes den kan gå til under 500 dollar og så stige kraftig igjen. Slik at vi får 250 000 til, sier Raja.

les også Abid Q. Raja: Ingen normal 17. mai-feiring

– Spetalen sier at han ikke vil stemme på dere?

– Han er en usedvanlig fyr og det er ikke slik at vi er enige om alt, men jeg tror at vi står for en næringspolitikk og planer for å utvikle ny grønn industri, som både treffer han og mange andre.

Raja ute av karantene

Raja sier det borgerlig flertall-kortet er viktig.

– En stemme på Venstre kan være en avgjørende stemme for fortsatt borgerlig regjering etter valget, sier Raja, som nylig havnet i corona-karantene fordi det var spredning på skolen et av barna går på.

– Vi er nå testet og er ikke smittet, sier kultur- og likestillingsministeren fornøyd.