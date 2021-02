Klikk for å aktivere kartet

Mann døde etter påkjørsel i Alver

Natt til mandag ble en mann funnet død i veikanten i Alver kommune. Et tyngre kjøretøy knyttes til påkjørselen, men foreløpig er ingen siktet.

Publisert: Nå nettopp

Politiet fikk kl. 02.32 melding om en skadet person liggende i veikanten ved fylkesvei 57 i Lindås i Alver kommune.

– Alle nødetatene rykket ut, men vedkommende, en mann i tidlig 60-årene, ble dessverre erklært død på stedet, skriver operasjonsleder Eivind Hellesund i en pressemelding.

Videre skriver operasjonslederen at ulykken fremstår som en påkjørsel, men det var ingen andre kjøretøy på ulykkesstedet.

– Vi rykket ut og fant en mann liggende i eller ved veibanen. Han var påkjørt, men ingen bil var å se, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet har lokalisert et tyngre kjøretøy de mener har vært involvert i ulykken.

– Vi har lokalisert et kjøretøy som vi mener har forårsaket denne ulykken. Vi har tatt beslag i dette kjøretøyet, sier lensmann Kjell Idar Vangberg.

Til VG forteller han at de er i kontakt med eieren av kjøretøyet.

– Vi holder alle muligheter åpne. Det er ikke sikkert at føreren vet han har truffet noe, så vi kan ikke si at det er en bevisst «hit and run», vi må som sagt holde alle muligheter åpne, sier operasjonsleder Hellesund.

– Vi jobber med saken og vi vil utover dagen eventuelt sikte vedkommende, sier lensmannen.

Veien er stengt like nord for avkjøringen til Lindås senter. Det er 70-sone og mørklagt på stedet. Det er heller ikke gangfelt på strekningen.

– Dette er en mørklagt strekning utenfor tettbebygd strøk, sier lensmannen.