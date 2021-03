TILTALT: Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble løslatt fra varetekt i forkant av rettssaken. Foto: Odin Jæger

IS-kvinnen om krigen i Syria: «Jeg frykter ikke Allahs fiender»

Mens krigen rykket nærmere IS-hovedstaden Raqqa, sendte den terrortiltalte kvinnen meldinger til sin familie i Norge. Samtalene er hentet ut av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

«De bombet oss i går, tre ganger».

«Jeg prøver å komme meg ut, men folk her er gale ass».

«Pappa, det er krig i vinkler oppover mot grensen, hvordan skal man komme seg dit».

Dette er noen av meldingene som ble lest opp i retten av hovedetterforsker Torbjørn Fallet, fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Men Fallet leste også opp andre meldinger, der innholdet gir et helt annet inntrykk av hvordan den terrortiltalte kvinnen opplevde krigen:

«Jeg vil ikke dra noen steder. Jeg frykter ikke Allahs fiender».

«Blir jeg drept på grunn av fly, så er jeg på et bedre sted».

«Pappa, jeg har levd i områder med full bombing og tanks og fly. Jeg er ikke redd».

Motstridende meldinger

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har hentet ut flere hundre meldinger sendt mellom den tiltalte kvinnen og hennes far i Norge; mellom kvinnen og hennes fetter, en tenåring som hun hadde hatt et nært forhold til før hun dro til Syria; og mellom kvinnen og hennes lillesøster.

Meldingene er ofte helt motstridende: De diskuterer det ene øyeblikket ulike måter å flykte fra Syria på, i det neste avviser kvinnen at hun ønsker å dra fra Syria.

«Inshallah, jeg kommer hjem snart, og da blir det snart bedre», sier kvinnen i én av meldingene, men i en annen skriver hun «kjære deg, jeg har ikke planer om å komme til Norge».

Hun beskriver hvordan krigen påvirker henne og barna i noen meldinger, for i neste melding å hylle livet i Den islamske staten (IS).

«Jeg kan ikke komme meg opp til grensen, det er tett krig bare 30 km utenfor Raqqa», sier hun i én melding, mens i en annen skriver hun, «jeg lever et trygt og avslappet liv her, hadde dere vært her og sett hvordan livet er her, så ville dere ikke dratt ut».

DISKUSJON: Hovedetterforsker i PST, Torbjørn Gunnarsson Fallet og IS-kvinnens forsvarer Nils Christian Nordhus diskuterer i retten. Foto: Torstein Bøe

I rettssaken er et avgjørende spørsmål om den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen ble holdt i IS-området mot sin vilje, eller om hun var en aktiv deltager i terrorstaten IS.

Tiltalen hevder at kvinnen deltok i en terrororganisasjon gjennom ekteskap med tre IS-krigere i løpet av seks år i Syria, fra 2013 til 2019. Ved at hun passet barn og hus la kvinnen til rette for at krigerne kunne delta i terrorhandlinger, mener påtalemyndigheten.

Hennes forsvarere mener kvinnen i lang tid forsøkte å bryte med IS, men ikke kom seg ut av Syria fordi hun ble nektet av ektemannen, den beryktede terrorkrigeren Bastian Vasquez, som ifølge kvinnen misbrukte henne fysisk, psykisk og seksuelt.

BASTIAN VASQUEZ: IS-kvinnen var gift med den beryktede IS-krigeren som dro fra Norge til Syria, og som mistet livet der i 2015. Foto: ISIL

Fryktet ektemannen

Kvinnen forklarer at de motstridende meldingene har flere grunner. I begynnelsen var hun redd fordi Vasquez hadde tilgang til hennes konto i den krypterte meldingstjenesten WhatsApp, og kunne lese det hun skrev.

Derfor måtte hun tidvis skrive meldinger hun egentlig ikke mente, andre ganger slette meldingene fortløpende før ektemannen fikk lest dem.

Andre meldinger, om at hun har det bra i Syria, er ifølge den tiltalte forsøk på å skåne familien for bekymringer.

– Du må se helheten i situasjonen. Når man ikke selv har levd i det helvetet der nede, så kan man ikke forstå situasjonen meldingene er sendt i, sier kvinnen i retten.

PST legger frem en meldingsutveksling mellom kvinnen og faren, der han ber datteren komme til Tyrkia, men ektemannen nekter henne å dra: «Han godtar ikke at jeg drar til Tyrkia for å møtes», skriver kvinnen, med henvisning til ektemannen.

VG har tidligere fått tilgang til disse meldingene (se nederst i saken), som omhandler farens forsøk på å hente ut datteren, der hun svarer at hun ikke kan komme seg til grensen mot Tyrkia.

– Man må huske på hvilken situasjon jeg sendte disse meldingene i. Det var etter tre eller fire mislykkede forsøk på å dra. Så jeg prøver å bygge tillit hos Bastian slik at jeg får lov til å besøke dem i Norge, men jeg hadde ikke tenkt å komme tilbake igjen, sier kvinnen i retten.

Lekser opp om islam

Kvinnen har også sendt en rekke meldinger til den yngre fetteren, som innstendig ber henne om å gjøre mer for å klare å flykte fra Syria. Hun forklarer at hun har prøvd alt, uten å lykkes.

Men andre ganger svarer hun oppgitt at fetteren ikke vet nok om forholdene i Syria, og at hun uansett ikke vil tilbake til Norge, og viser til sin religiøse overbevisning:

«Jeg vil ikke tilbake til kufar (vantro), zina (sex utenfor ekteskap), og haram (forbudt ifølge islam)».

«Jeg lever i et sted der jeg kan gå fritt uten at noen banker dritten ut av meg fordi jeg er muslim. Jeg vil ikke dit (Norge), for å være helt ærlig».

– Det var ikke slik at jeg ikke ville hjem, men jeg visste at det var umulig, så jeg ville at han skulle slutte å mase, sier kvinnen.

ANGRER: Den terrortiltalte kvinnen har forklart at hun angrer på reisen til Syria. Foto: Odin Jæger

Etter at Bastian Vasquez dør våren 2015, blir kvinnen gift på nytt den samme høsten, med en IS-kriger og shariadommer fra Egypt. Hun begynner da å forklare fetteren, og den yngre søsteren, at familien i Norge ikke skjønner nok om islam.

På et tidspunkt forklarer hun at familien ikke vil kunne komme til paradis. Siden de ikke er rettroende, er de egentlig ikke å regne som muslimer i det hele tatt, sier hun i meldingene.

Det blir tydelig at hun i disse meldingene forfektet et svært strengt syn på islam, selv om hun i andre meldinger sier at hun ikke er enig i måten IS tolker religionen på.

– Mannen min var tross alt shariadommer, og han truet meg med at jeg ville bli tatt av moralpolitiet og at han ville ta fra meg barna mine, sa kvinnen i retten.

– Han ville at jeg skulle lære mer om islam. Jeg var frustrert, og det var ikke alt jeg forsto selv heller.

Forberedt på å dø

I flere av meldingene kommer det frem at kvinnen tror hun skal bli drept i krigen, men at hun er sikker på at hun da vil komme til paradis.

«Mitt største, største, største ønske er å se familien min i jannah (paradis), men jeg kan ikke få se dere i jannah før dere forstår islam», sier tiltalte i en melding til søsteren.

– Hva var ditt forhold til islam på dette tidspunktet, vil tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen vite.

– Jeg hadde egentlig ikke noe forhold til Koranen, men når man er i en sånn situasjon, har gitt opp livet, så prøver man å finne en trøst i det.

– Men var du en veldig troende muslim, spør dommeren?

– Nei, men man er i en redsel, det er fly over deg. Men søker noe, og jeg ville at de skulle tenke at jeg hadde hatt det bra på slutten, svarer tiltalte.

I SYRIA: Den norske kvinnen (29) rett etter at hun slapp ut fra den siste IS-bastionen, Baghouz, i begynnelsen av mars. Foto: 2019 FREE BURMA RANGERS

Det kommer også frem at kvinnen fryktet straffeforfølgelse dersom hun returnerte til Norge. Hun sier hun er overbevist om at hun vil bli satt i fengsel og miste samværet med barna, selv om hun mener hun ikke har gjort noe ulovlig.

«Pappa jeg kan ikke stole på de lovene, jeg vet jeg ikke har gjort en dritt, men de lager lovene slik de vil», sier kvinnen i én av meldingene.

Kvinnen forteller også om savnet av familien, særlig i lange lydmeldinger sendt til den ene søsteren i 2018, da IS er i ferd med å bli beseiret og drives fra skanse til skanse.

– Jeg var sikker på at jeg ville dø, og at det kunne være siste gang jeg snakket med henne, sa kvinnen i retten fredag.

Den norsk-pakistanske kvinnen ble hentet fra Syria sammen med sine to barn i januar i fjor, på grunn av sønnens antatt alvorlige sykdom.

Under er et utdrag av meldingene som ble lagt frem i retten, som omhandler farens forsøk på å få datteren ut av Syria, mens hun var gift med IS-krigeren Bastian Vasquez. Farens meldinger står i grønt, og IS-kvinnens svar i blått: