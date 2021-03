GRORUDDALEN: Vestli Skole. Foto: Odin Jæger

To Oslo-skoler stenger etter smittefunn

Vestli skole i Oslo stenger etter at det er påvist tilfeller av mutert coronavirus på seks av syv trinn. Også Stasjonsfjellet skole kjører digital undervisning etter at en ansatt er smittet.

Nå er det lange testkøer i bydelen.

Vestli skole gjennomfører digital hjemmeundervisning hele neste uke og ingen elever skal komme på skolen, opplyser Vestli skole på sine hjemmesider.

Barneskolen, som er en 1. – 7.-trinn skole, har rundt 530 elever.

– Det er trist, da. Vi flyttet inn i en ny skole på mandag og alle gledet seg til å begynne på den nye skolen, sier assisterende rektor Randi Sømo til VG.

Elever og lærere har i 2,5 år holdt til i paviljonger i nærmiljøet mens en ny skole ble bygget. Og den ble altså tatt i bruk på mandag denne uken.

– Da vi begynte se på de smitte i familiene var det på såpass mange trinn at vi i samråd med bydelsoverlegen tenkte det best de ikke møtes på skolen for å forhindre ytterlige smitte, sier Sømo.

Ny skole stenger

Stasjonsfjellet skole, også i Stovner bydel, stenger ned for fysisk undervisning etter at det er påvist coronavirus ved skolen. Det opplyser rektor ved ungdomsskolen, Simon Jara, til VG.

– Vi kjører digital skole fra og med i morgen for hele skolen. Det er oppdaget smitte på skolen, men vi har ikke funnet smittekilden til den ansatte som har fått påvist smitten, sier Jara.

Det er ikke påvist smitte blant elevene, og det blir nå digital undervisning frem til mandag 15. mars.

Jara forteller at de fikk vite om smitten klokken 14.30 torsdag og at helsemyndighetene rådet dem til å stenge ned skolen.

– Smitteoppsporingsteamet jobber nå, og jeg har ikke så mye mer informasjon fordi vi ikke kjenner til spredningen. Viruset er ikke sekvensert, sier Jara.

Stasjonsfjellet skole har 300 elever og alle lærerne er nå i karantene.

– De er i såkalt påvente-karantene til man får testsvar, sier Jara.

Ber om at flere tester seg

Ved Vestli skole er det påvist tilfeller av mutert virus på samtlige trinn med unntak av tredje trinn. Men skolen understreker at det er veldig sannsynlig at det også er smitte på dette trinnet.

– På grunn av smittesituasjonen ber vi om at alle elever på 3. trinn og ansatte der også tester seg og følger instruksjonene i brevet fra smittevernteamet i bydel Stovner, opplyser skolen.

I skrivet fra skolen heter det at siden det er mistanke om mutert virus betyr det at alle husstandsmedlemmer til elevene i klassen og ansatte også skal være i karantene til svar på første test foreligger.

LANGE KØER: Det har vært flere hundre biler i testkø ved Stovner teststasjon, ifølge politiet. Foto: Odin Jæger, VG

Flere hundre biler i kø

VGs fotograf på stedet registrerte at det torsdag kveld var lange køer utenfor Stovner teststasjon. Dette kan politiet bekrefte, og de har brukt kvelden på å vise folk vekk fra stedet.

Den lange køen med biler gjorde at den vanlige trafikken ble hindret.

– Det skal ha vært flere hundre biler i kø, men nå har vi akkurat avsluttet oppdraget, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

Trafikken skal nå flyte fint, og det er satt ut skilt i området for å hindre at det igjen danne seg kø.

Det har ikke lykkes VG å få kontakt med bydelsoverlegen på Stovner.

Jara, rektor ved Stasjonsfjellet skole, forteller at mange av elevene tester seg nå torsdag kveld.

– Jeg har fått bilder fra foresatte som viser at det er lange køer ved test stasjonene, sier Jara. Men ved teststasjonen på Rommen skal det ifølge hans opplysninger ikke være noen kø nå i kveld.

– Dette er 15. gang det er påvist virus ved skolen og i oktober-november måtte vi stenge hele skolen i 14 dager, sier Jara.

