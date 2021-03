OSLO: Groruddalen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Oslo-skole stenger etter påvist mutert variant på nesten alle trinn

Vestli skole i Oslo stenger for all fysisk undervisning etter at det er påvist tilfeller av mutert coronavirus på seks av syv trinn.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Skolen gjennomfører digital hjemmeundervisning hele neste uke og ingen elever skal komme på skolen, opplyser Vestli skole på sine hjemmesider.

Barneskolen, som er en 1–7 trinn skole, har rundt 530 elever.

– Det er trist da. Vi flyttet inn i en ny skole på mandag og alle gledet seg til å begynne på den nye skolen, sier assisterende rektor Randi Sømo til VG.

Elever og lærere har i 2,5 år holdt til i paviljonger i nærmiljøet mens en ny skole ble bygget. Og den ble altså tatt i bruk på mandag denne uken.

– Da vi begynte se på de smitte i familiene var det på såpass mange trinn at vi i samråd med bydelsoverlegen tenkte det best de ikke møtes på skolen for å forhindre ytterlige smitte, sier Sømo.

Det er påvist tilfeller av mutert virus på samtlige trinn med unntak av tredje trinn. Men skolen understreker at det er veldig sannsynlig at det også er smitte på dette trinnet.

– På grunn av smittesituasjonen ber vi om at alle elever på 3. trinn og ansatte der også tester seg og følger instruksjonene i brevet fra smittevernteamet i bydel Stovner, opplyser skolen.

I skrivet fra skolen heter det at siden det er mistanke om mutert virus betyr det at alle husstandsmedlemmer til elevene i klassen og ansatte også skal være i karantene til svar på første test foreligger.