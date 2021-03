VIN SÅ LANGT ØYET REKKER: Sveinung Stensland (H) vil at Høyre skal forkaste forslaget om høyere alkoholgrense i butikk - blant annet i kjærlighet for Vinmonopolets brede utvalg og dyktige ansatte. Foto: Tore Kristiansen

Intern Høyre-kamp om sterkøl i butikk: Frykter for Vinmonopolet

Flertallet i Høyres programkomite vil at øl og alkohol opptil åtte prosent styrke kan selges over disk i butikk. Det kan knuse Vinmonopolet, frykter Høyres fremste helsepolitiker, og angriper forslaget.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sveinung Stensland, nestlederen i Stortingets helse- og omsorgskomite, ønsker å samle en uvanlig allianse for å stemme ned forslaget på landsmøtet i mai:

– Her må vinsnobber og avholdsfolk stå sammen, sier Stensland til VG.

les også Voldsom vekst i Vinmonopolets salg

En enstemmig programkomite i Høyre, ledet av statsrådene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim, går inn for å bevare Vinmonopolet, men vil tillate at butikkene holder åpent til klokken 20 hverdager og lørdager.

Men i tillegg foreslår komiteens flertall «å tillate salg av drikke med alkoholinnhold opp til åtte prosent i dagligvarebutikker» - mot et mindretall på tre, anført av partiets stortingspresident, Tone Wilhelmsen Trøen.

Sveinung Stensland er helt uenig med flertallet, og frykter at monopolet ikke kan bevares dersom salget utvides i butikk:

– Å flytte salg av produkter mellom 4,7 volumprosent og 8 volumprosent fra Vinmonopolet til dagligvarehandelen, vil kunne innebære at det kan stilles spørsmål fra EUs side om den alkoholpolitiske begrunnelsen for Vinmonopolet. Forslaget er uklokt og vil undergrave Vinmonopolet, sier han.

les også KrF reagerer på Høyres alkohol-forslag: – Umusikalsk

Pol-suksess

Stensland er så fornøyd med Vinmonopolets varer og tjenester at han har en tilleggsbegrunnelse for å beholde det:

– Takket være et stort vareutvalg og svært dyktige ansatte er Vinmonopolet en suksess, en faghandel i særklasse med godt utvalg over hele landet, og de har i tillegg en populær nettbutikk, sier Stensland.

Samtidig miner han om at alkohol er vårt mest anvendte rusmiddel:

– Sammen med Sverige og Finland fikk vi beholde salgsmonopolet med en sosialpolitisk begrunnelse. Den ønsker jeg ikke å utfordre, sier Høyres fremste helsepolitiker på Stortinget.

les også Vinmonopolet fikk åpne igjen: – Tror dette bidrar til redusert smittespredning

Enklere hverdag

Vetle Wang Soleim, medlem av programkomiteen i Høyre, forsvarer flertallets forslag:

– Alkoholpolitikken skal fortsatt være streng og forsvarlig, og jeg er helt enig i at Vinmonopolet er en suksess som gir et godt utvalg og ekspertise.

– Men jeg mener likevel at denne justeringen gir vanlige folk en enklere hverdag og flere store og små bryggerier mulighet til å selge lokalt brygget øl, skriver han i en epost til VG.

PROGRAM-MAKERE: Statsrådene Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim har ledet Høyres programkomite og støtter forslaget om sterkere varer i butikk. Foto: Hallgeir Vågenes

Soleim argumenterer med at dagens grense for alkoholstyrke i butikk er over 100 år gammel:

– Øl er en viktig del av vår kultur, og den forvaltes i god tradisjon av de mange bryggeriene vi har i landet. En liten liberalisering av det ellers svært strenge regelverket vil gi bryggeriene flere muligheter til å vokse og gi dem flere bein å stå på. Dette er gode muligheter til å skape flere jobber, spesielt i distriktene, legger Soleim til.

les også 184 juleøl testet: - I verdensklasse

Avviste forslag

Men Sveinung Stensland viser også til at helseminister Bent Høie (H) anbefalte Stortinget å ikke vedta et tilsvarende forslag i 2016. Da foreslo Venstre å heve grensen for øl i butikk til syv prosentenheter fra den gjeldende grensen på 4,7:

«Forslaget vil kunne undergrave Vinmonopolets rolle som alkoholpolitisk virkemiddel og siden forslaget skiller ut øl kan det også være i strid med EØS-avtalen», skrev helseministeren i et brev til Stortinget.

Men Vetle Vang Soleim mener likevel at øl av ulik styrke bør behandles likt:

– Jeg mener dette er en mindre justering av alkoholpolitikken. Vi må selvsagt sjekke ut hvis dette implementeres hvordan det EØS-rettslige blir, men dette er altså ikke en opphevelse av monopolet. Det vil fortsatt være Vinmonopolet som selger alt over åtte prosent, inkludert vin og brennevin, skriver han på vegne av flertallet i Høyres programkomite.