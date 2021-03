FLERE INNLAGTE: Det er flere som trenger behandling på sykehus, men færre som dør. Foto: Gisle Oddstad

Færre dør av covid-19

Pandemien ser ikke ut til å slippe tak over landet enda. I Vestfold & Telemark økte smitten med 162 prosent. Men samtidig som antall smittede og innlagte øker, synker likevel antall døde.

Ukesrapporten til Folkehelseinstituttet for uke ni, altså forrige uke, viser at R-tallet fortsetter å stige.

R-tallet, som står for reproduksjonstallet, forteller noe om hvor mange personer én smittet person smitter videre. Om det er over 1, betyr det at smitten stiger.

R-tallet fra 8. februar til i dag er estimert til 1,33. Det er det høyeste estimerte r-tallet siden mars 2020, skriver FHI i sin siste modelleringsrapport.

Konfidensintervallet, altså slingringsmonnet, er estimert å være fra 1,17 til 1,5.

– Den estimerte sannsynligheten for at r-tallet er over 1 er 100 prosent, heter det i FHI-rapporten.

Ifølge rapporten er det for tidlig å se en effekt av tiltakene som ble innført 2. mars, på grunn av forsinkelsen fra en person blir smittet til man blir testet eller lagt inn på sykehus.

Dette er FHIs ukesrapport: Hver uke siden mars 2020 har Folkehelseinstituttet produsert en ukesrapport som tar for seg pandemiens utvikling i Norge. Der samler de tall på testede, smittede, innlagte, døde og andre data, for å gi et helhetsbilde av hvordan coronaviruset sprer seg i Norge. Ukesrapporten legger frem hvordan situasjonen så ut i uken som gikk, så tallene er alltid med en ukes forsinkelse. Den gir likevel et godt grunnlag for å se hvordan pandemien utvikler seg. Vis mer

TEST: På Rommen i Oslo var det kø av bilister som ville teste seg i begynnelsen av mars. Foto: Odin Jæger

Tre fylker stikker seg ut

Etter en nedgang de første ukene av 2021, har det vært stigende smitte de siste tre ukene.

Så langt er det meldt nesten 4000 smittetilfeller i uke 9, som er en økning på 28 prosent fra uken før, og 96 prosent fra to uker siden.

Det må likevel merkes at antallet personer som testet seg økte med 33 prosent forrige uke, sammenlignet med ukene før. Hele 155.146 personer testet seg i uke ni

Samtidig er andelen av de testede som tester positivt relativt stabil, med 2,66 prosent i uke ni og 2,55 prosent i uke åtte.

Det er fylkene Oslo, Viken og Vestfold og Telemark som har flest meldte tilfeller.

I Oslo har antall registrert smittede steget med 15 prosent fra uke åtte til uke ni. I Viken er det snakk om 32 prosent, og i Vestfold og Telemark har det steget hele 162 prosent fra uke åtte til uke ni.

Flere kommuner i Vestfold og Telemark ba statsforvalteren og regjeringen om å innføre strengere regionale tiltak.

De fikk ønsket sitt innvilget, og den 5. mars fikk to kommuner innført tiltaksnivå A, som blant annet betyr skjenkestopp og stenging av kjøpesentre.

Fire kommuner fikk innført tiltaksnivå B, som betyr at butikker får holde åpent, og det er nasjonale skjenkeregler som gjelder. Likevel må steder som treningssentre og kinoer holde stengt.

FLEST: I Vestfolk og Telemark, Viken og Oslo er det meldt flest tilfeller. Foto: Gisle Oddstad

Lavest antall dødsfall på flere måneder

Det er flere covid-syke som trenger behandling på sykehus nå en på flere måneder, og den trenden har vært økende, viser ukesrapporten til FHI.

I uke syv var det 62 nye innleggelser, i uke åtte var det 70 nye, og i uke ni var det 77 nye innleggelser på norske sykehus med covid-19 som hovedgrunn til innleggelsen.

De nye innleggelsene kommer i tillegg til de som allerede er innlagt fra tidligere. Totaltallet vil derfor være høyere.

Trenden i antall som trenger intensivbehandling er også stigende, og gikk opp fra ni innlagte i uke syv, til 13 i uke åtte og 17 personer i uke ni.

Likevel stiger ikke antall dødsfall i takt med hvor mange som blir alvorlig syke.

Det er foreløpig meldt om fire dødsfall i uke ni, som er det laveste tallet siden den siste uken i oktober i fjor.

Noe av grunnen til det, kan være at mange eldre nå er vaksinert, ifølge FHI.

Det stemmer nemlig overens med en nedgang i antall registrert smittede hos dem som er 80 år gamle og eldre, og en markant nedgang i antall meldte dødsfall på sykehjem og andre institusjoner.

– Dette kan være tidlige tegn på at de eldste har fått beskyttelse etter vaksinasjon, men kan også være en effekt av andre smitteverntiltak, skriver FHI i ukesrapporten.