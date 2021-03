Hør Krimpodden: Må Viggo Kristiansen frifinnes?

Paradokset i Baneheia: Kan riksadvokaten måtte innstille på en frifinnelse og dermed ikke ha den fulle behandlingen i retten som Viggo Kristiansen ønsker seg?

Det diskuteres i denne ukas Krimpodden. Krimekspert Øystein Milli har satt seg godt inn i avgjørelsen fra Gjenopptakelsesmkommisjonen og ser på bevisene. Hva er det som holder i en rettssak?

– Det er en krevende situasjon for riksadvokaten. Kristiansen ønsker seg rettssak, de pårørende har sagt at de ønsker det og opinionen vil se at saken blir prøvd i sin helhet på nytt, men det er ikke sikkert det kan skje, sier Milli.

Om vi får svar på hva som egentlig skjedde i Baneheia den 19. mai 2000 er Milli svært usikker på om vi noen gang får vite.

