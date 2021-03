HØY SMITTE: Tirsdag ble det meldt om 43 tilfeller av corona i Drammen. Foto: Lise Åserud / NTB

43 nye smittetilfeller i Drammen siste døgn: − Gir grunn til alvorlige bekymringer

Ordføreren frykter kommunen kan være på vei inn i den tredje smittebølgen.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

43 personer bosatt i Drammen kommune har fått påvist coronasmitte i løpet av det siste døgnet.

Kun ti ganger tidligere er det rapportert om flere nye smittetilfeller i løpet av ett døgn i Drammen kommune siden pandemien brøt ut for et drøyt år siden.

– Vi har hatt et nokså lavt smittetrykk i Drammen kommune over lang tid, og vi er forsiktige med å trekke konklusjoner basert på enkeltdager. Men det er ingen tvil om at 43 nye smittetilfeller i løpet av én dag gir grunn til alvorlige bekymringer og kan være et tegn på at vi er på vei inn i den tredje smittebølgen også her hos oss, sier ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i en pressemelding tirsdag.

I løpet av det siste 14 dagene er det påvist 116 nye smittetilfeller. Dette er 42 flere tilfeller enn det som ble rapportert for den foregående toukersperioden i går.

Ber innbyggerne teste seg

Ordføreren er glad for at mange har testet seg etter vinterferien og oppfordrer alle andre med de minste tegn til luftveissymptomer eller sår hals til å gjøre det samme.

– Nå gjelder det å være ekstra forsiktige. Jeg forstår at mange er lei av tiltak, er slitne og ønsker seg tilbake til en mer normal hverdag. Det gjør alle, men hvis vi ikke er forsiktige og klarer å snu den stigende smittetrenden, så risikerer vi bare at tiltakene istedenfor blir enda tøffere, og den normale hverdagen fremstår enda fjernere, fortsetter Myrvold Berg.

BEKYMRET: Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) i Drammen frykter de kan være på vei inn i en tredje smittebølge. Foto: Frode Hansen

Frykter mye ukjent smitte

Ordføreren ber jeg alle om følge de gjeldende rådene om å holde avstand til personer utenfor egen husstand og begrense hvor mange mennesker man omgås med.

For 35 av dem som nå har fått påvist smitte, regnes smitteveien som kjent, mens den foreløpig er ukjent for de siste åtte. I disse tilfellene pågår smittesporingen fortsatt, opplyser kommunen.

Ifølge smittevernoverlege Einar Sagberg er det flere personer uten symptomer som nå har fått påvist coronasmitte.

– At vi i løpet av én dag får flere smittetilfeller uten symptomer, gir oss en klar indikasjon på at vi sannsynligvis har en god del mer ukjent smitte i samfunnet for tiden enn vi har regnet med. Så det er utrolig viktig at alle som er nærkontakter til smittede personer, tester seg for coronasmitte, i tillegg til at alle som har tendenser til luftveissymptomer eller sår hals også tester seg, sier Sagberg.

Smitte på barnehager og dansestudio

Det er registrert flere smittetilfeller knyttet til smitteutbruddet i tre barnehager i kommunen. Det gjelder Eplehagan, Strømsø og Åsløkka barnehage. Alle nærkontaktene er satt i karantene og testes på vanlig måte. I tillegg er det avdekket smitte på Attic dansestudio.

– De neste dagene vil gi oss svaret på om vi nå ser starten på den tredje smittebølgen i Drammen kommune eller om det er tilfeldig at tallet som rapporteres i dag, er så høyt. Men det er ingen tvil om at smittetrykket i kommunen er markant høyere enn for kort tid siden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.