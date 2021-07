HAR EN DRØM: Statsminister Erna Solberg forteller om mange tapte budrunder. Her på båttur fra Tvedestrand til DDE-konsert på Tromøya fredag kveld. Foto: HELGE MIKALSEN

Erna Solberg utenfor Støres hytte: − Jeg har en hyttedrøm

TVEDESTRAND-KILSUND-TROMØYA (VG) Statsminister Erna Solberg kjørte forbi Ap-leder Jonas Gahr Støres hytte fredag, på vei til Arendal. Han så henne og ønsket sin politiske konkurrent en god sommer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har en hyttedrøm, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Den har hun hatt i mange år, siden de begynte å kikke i markedet for rundt fem år siden - etter en hytte ved sjøen.

Men det har vært for mange skjær i sjøen - noen av dem selvforskyldt:

– Skal man nå målene om beliggenhet, standard og en sunnmørings prisforståelse, så har ikke det gått i et overopphetet marked de siste årene, sier Erna Solberg.

Sunnmøringen hun snakker om, er hennes mann, Sindre Finnes (57).

Har satt grense på fem millioner

Hun sier de har et prisnivå de har lagt til grunn.

– I underkant av fem millioner. Det er det vi har råd til. Det finnes mange hytter i den kategorien, men to vestlendinger som skal ha hytte ved sjøen; de vil se sjøen, sier hun.

– Og med det utgangspunktet da er det med en gang krevende, sier hun.

Fra torsdag denne uken til lørdag har hun vært på valgkampturne gjennom Viken, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene.

Hun har bare hatt tid til å drive valgkamp, men dette er et område som er aktuelt for dem å lete.

Tapte med en million

Fredag var hun på Nøtterøy i Færder kommune.

– Vi var og bød på en hytte på øyen før Hvasser i Færder i fjor.

PÅ TUR: Erna Solberg er på valgkamptur denne uken. Her ved Redningsselskapets stasjon i Stavern. Foto: HELGE MIKALSEN

Hun sier det på nytt bekreftet at markedet var på vei opp.

– Vi bød litt under prisantydningen, så gikk den en million over takst.

BLÅSTE FORBI KONGESKIPET: Ved Kongshavn nord for Arendal møtte Erna Solbergs båt et kjent skip. Foto: HELGE MIKALSEN

Det er mannen, Sindre Finnes (57), som har drevet mesteparten av arbeidet med å finne drømmehytten.

– Vi har holdt på en fem-seks år for å forsøke og finne en passende hytte, men vi har dessverre ikke lykkes, ihvertfall ikke foreløpig, sier Finnes.

PAR PÅ HYTTEJAKT: Sindre Finnes og fruen sammen på Danmark-Russlandkampen nder EM, på Kontraskjæret tidligere i sommer. Foto: Hallgeir Vågenes

– Langs Oslofjorden

Han sier de har vært på mange visninger og lagt inn bud, men at de alltid har gått tapende ut.

les også Erna Solberg tror på valg-mirakel: Slik vil hun vinne valget

– Prisen har endt for høyt og vi har nok oppdaget at markedet har løpt fra oss; vi har ikke hatt råd til å følge budrundene helt ut, fordi prisen har vært for høy i forhold til det vi har råd til å betale.

Han sier det først og fremst er langs Oslofjorden ned til svenskegrensen i øst, og Larvik i vest, de er på utkikk etter en hytte.

– Vi har lagt til grunn at den ikke bør ligge særlig mer enn en god times biltur fra Oslo.

Solberg kjørte både buss og båt gjennom Vestfold, Telemark og Agder-fylkene.

I Tvedestrand føyk hun avgårde i en ribb som nådde 47 knop:

Det gå både vind og regn i håret, men farten og bølgehoppene skremte henne ikke.

Gjennom Kilsund kjørte de forbi hytten til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Støre sendte hilsen fra hytten

– Det er en fin hytte. Det skal han ha, sier Solberg.

ØNSKET HVERANDRE GOD SOMMER: Erna Solbergs båt forbi Jonas Gahr Støres hytte i Kilsund (i bakgrunnen). Foto: HELGE MIKALSEN

Hun sier det ikke hadde vært aktuelt for dem å kjøpe noe i samme område.

– Med de begrensningene vi har lagt i våre hytteplaner, så er det for langt unna Oslo.

– Og litt for dyrt?

– Ja, det også.

Kapital skrev nylig at prisen for Støres hytte trolig er minst 15 millioner.

Bare noen minutter etter at vi hadde passert Ap-lederens hytte, tikket det inn en melding på hennes mobil.

– Det var fra Jonas. Han melder at han så oss og ønsker meg god sommer. Jeg svarte med å ønske ham det samme.

Hun var nok ikke veldig vanskelig å få øye på for Støre:

Hennes følge bestod av tre gigantiske ribber, med 18 personer om bord - og en like stor politi-ribbåt.

Støre bekrefter kontakten og at han inviterte på kaffe.

Det hadde ikke Solberg tid til akkurat da; hun skulle åpne festival på Tromøya.

– I etterpåklokskapens lys

Ekteparet Solberg og Finnes har ikke gitt opp hyttedrømmen.

– Den siste visningen jeg var på, var i høst, og vi følger nøye med på Finn.no, sier han.

DET GÅR LIKAR NO: Etter båtturen var Erna Solberg på DDE-konsert på Tromøya-festivalen. Hun og nestleder Tina Bru sang og danset med i regnværet. Foto: HELGE MIKALSEN

Han erkjenner at de kanskje har vært for trege, fordi prisene bare har gått en vei.

– I etterpåklokskapens lys burde vi nok slått til for fem-seks år siden, sier Finnes, som i det daglige er fagsjef i NHOs største forening, Norsk Industri.

les også Solberg: - Vi har levert bedre politikk for norske bønder enn Sp

Det er fruen veldig enig i.

– Klart du tenker at du skulle slått til for fem år siden da vi begynte å se i markedet. Men det gjorde vi ikke. Vi gir ikke opp. Hyttedrømmen lever fortsatt, sier hun.

Se Solbergs dans fredag kveld: