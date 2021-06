GLAD: Kira Amalie Berg Ottesen (19) håper at hun kan bidra til å skape en endring. Foto: Privat

19-åringen ble hørt etter skolekritikk: − Jeg er helt målløs

Kira Amalie Berg Ottesen (19) kritiserte skolens pengegaver til toppstudenter. Nå vil Utdanningsetaten vurdere «premiepraksisen» i Osloskolene på nytt.

Publisert: Nå nettopp

Mandag skrev flere medier om Nydalen videregående skole, som delte ut 1000 kroner til elevene med best karaktersnitt i klassen under årets sommeravslutning.

Det fikk Kira Amalie Berg Ottesen (19) til å reagere:

Først skrev hun et innlegg i Aftenpostens debattspalte. Senere fortalte hun om hvor skuffet hun var over skolen til VG. Hun fikk også støtte fra Johannes Evang, som var én av de to elevene i klassen som fikk gavekort fra ledelsen.

Blant de som reagerte var skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo, som frykter individuelle premier kan bidra til å øke prestasjonspress.

Utdanningsetaten i Oslo skrev først i en e-post til VG at Oslo-skolene har full frihet til å gi elevene slike gaver. Men nå sier de at de vil vurdere praksisen på ny:

– Denne saken har vist at tiden er moden for å ta en ny diskusjon om dette, sier Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående, voksenopplæring og fagopplæring til VG.

– Ettersom det har vekket oppmerksomhet, tenker jeg det er på tide å vurdere dette på nytt i rektormøte til høsten, fortsetter han.

– Tar elevens innlegg med dyp alvor

Lien er tydelig på at hendelsen på Nydalen videregående skole er i tråd med vanlig praksis i skolene.

– Vi vet godt at denne type premiering forekommer. Vi vet imidlertid ikke hvor omfattende og utbredt det er, påpeker han.

Divisjonsdirektøren peker blant annet på premier knyttet til entreprenørskap og sport.

– Det har for eksempel vært en diskusjon tidligere om at idrettsprestasjoner premieres og applauderes, men ikke akademiske prestasjoner.

FORSTÅELSESFULL: Divisjonsdirektør for videregående skoler i Oslo, Trond Lien, sier at Utdanningsetaten ble lei seg da de leste hvordan Ottesen (19) opplevde pengepremieordningen i skolen, og tar hennes opplevelse på alvor. Foto: Sturlasson

– I dette tilfellet premieres bare akademiske prestasjoner i form av toppkarakterer, og ikke for eksempel ved forbedring eller innsats. Hva tenker du om det?

– Mediene skriver saker hvert år elever som bare har fått seksere på vitnemålet. Dette er en del av samme diskusjon.

– Men ser du at en slik pengepremiering av gode karakterer kan ha negativ effekt?

– Ja, jeg tar elevenes innlegg hos Si;D med dyp alvor. Hun ble lei seg, og det ble også vi og ledelsen på Nydalen, svarer Lien.

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med ledelsen på Nydalen videregående skole tirsdag, etter gjentatte forsøk til flere medlemmer i ledelsen. Mandag sa rektor Linn-Siri Jensen til Aftenposten at de ikke kun premierer de elevene med best karaktersnitt, men også de som har bidratt på andre måter. For eksempel gjennom idrett eller andre arenaer.

Overrasket over enorm respons

– Oi, nå ble jeg overrasket. Wow, jeg er helt målløs, rett og slett. Det var kanskje den hyggeligste beskjeden jeg kunne fått, sier 19-åringen når VG tar kontakt igjen mandag kveld.

Reaksjonen kommer etter at hun får høre at Utdanningsetaten har lyttet til budskapet hennes og ønsker å vurdere pengepremie-praksisen på ny.

– Jeg er så glad for å kunne skrive noe som potensielt kan skape en endring jeg mener er veldig viktig. Jeg håper det kan føre til at andre elever ikke trenger å oppleve det samme, og at vi trekker oss litt lenger unna «generasjon prestasjon», sier Ottesen.

19-åringen forteller videre at hun har blitt rørt over alle de hyggelige tilbakemeldingen hun har fått etter avisomtalen, selv om det har vært trist å lese om andre som har hatt lignende erfaringer.

Skuffet over svaret fra skolen

Flere lærere har også tatt kontakt, ifølge Ottesen:

– Mange er sjokkerte over praksisen og sier at de aldri ville latt det skje på sin egen skole.

Til Aftenposten skriver rektor Linn-Siri Jensen ved Nydalen videregående skole at de ønsker å anerkjenne alle elevene. Deretter trekker Jensen frem en rekke ulike andre priser og premier som skolen hvert år gir til sine elever for ulike prestasjoner, og skriver at de i år har gått i Pride-paraden.

– Hva tenker du om svaret du fikk fra skolen?

– Hvis jeg skal være helt ærlig, så ble jeg litt skuffet. Jeg synes ikke de svarte helt på kritikken min, jeg fikk først og fremst høre om veldig mye annet de var stolte over og har fått til, svarer Ottesen.

Hun understreker at hun har gode opplevelser med skolen, og tviler ikke på at de gjør mye bra, men:

– I denne saken synes jeg motsvaret var ganske vagt og ikke helt relevant for kritikken min.