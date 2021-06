Halvnaken mann forsøkte å ri fra politiet på ponni

Politiet rykket ut etter melding om en full mann i bare underbuksen som sprang på en skinnegang i Fredrikstad og nesten ble påkjørt av toget.

Det melder politiet i Øst på Twitter søndag morgen.

– Vi fikk melding 09.15 om en mann i underbuksen som befant seg i skinnegangen, sier oppdragsleder ved Øst politidristrikt Sara Solberg til VG.

Hun opplyser at de fikk varslet togleder som allerede hadde fått beskjed om at et tidligere tog hadde holdt på å kjøre på mannen.

– Da vi kom til stedet hadde han lagt seg oppå en hest. Meldingen fra patruljen er at han prøvde å ri vekk på en ponni, sier Solberg.

– Så det har vært litt ståhei.

Ifølge Solberg hadde mannen «jaget opp samtlige dyr på gården».

– Så det var en dyreglad kar, dette, som var drita full, sier hun.

Mannen har ifølge politiet ingen tilknytning til gården.

– Han blir med i arresten for å være der og bli edru. Og så er det opp til Vy om han vil bli anmeldt for å befinne seg i skinnegangen. Han blir også anmeldt for ordensforstyrrelse fra vår side.

Til Aftenposten sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor at det var nære på å gå galt.

– Såpass nære på at lokføreren stanset toget og gikk ut for å se om det hadde gått bra, sier Nordli.

– Moderne tog kommer fort og stille og bruker flere hundre meter på å stoppe. Ikke gå i jernbanesporet, anmoder han.