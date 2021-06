COLA-KRIG: Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy starter priskrig på sukkerfri cola. Foto: Frode Hansen

Priskrig på brus

LIER (VG) Kiwi dumper prisen på sukkerfri cola. Og får straks følge av konkurrentene.

Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy sier det er for å motvirke grensehandel at de kutter prisen på en 4-pakke med 1,5 liter Coca cola uten sukker fra 69,90 til 39,90.

– Brus er lokkevare nummer en i de svenske grensebutikkene, for å få nordmenn til å handle i deres butikker. Derfor begynner vi med den, sier han til VG.

– Vi velger de to firepakningene med Cola uten sukker og Pepsi Max, fordi vi også ønsker å bidra til at folk i enda større grad velger den sunnere og sukkerfrie varianten.

Coop og Rema matcher prisen

Da Coop hørte om Kiwis stunt, tok det ikke lang tid før de bestemte seg for å matche prisen allerede mandag kveld. Det gjør også Rema 1000.

– Extra kutter prisene også. Du trenger ikke å gå til de grønne for å få billig cola. Vi kutter med en gang. Det er full fyr i teltet, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop, til VG.

Han legger til at de allerede har svenske priser for brett med Cola og Cola zero på OBS hvor du kan få et brett for 99 kroner.

– Rema 1000 skal selvfølgelig ha de laveste prisene på alt av sukkerfri brus og vi kutter prisene allerede nå i kveld, skriver Hanne Knudsen, leder for kommunikasjon, i en e-post til VG.

Varsler mer prisdump

Bjørkøy i Kiwi sier han vet at en svale ikke gjør en sommer og at det er andre varer, blant annet på Systembolaget, som gjør at mange nordmenn strømmer over grensen nå som den er coronaåpnet.

– De varene får vi ikke gjort noe med, men dette er vårt første steg. Vi vil fremover vurdere å gjøre det samme med andre varer som lokker nordmenn over grensen, sier Bjørkøy.

Kiwis pris på Cola uten sukker har falt kraftig siden nyttår. I januar var fastprisen for en 4-pakke 99 kroner. Den ble satt ned til 89 kroner i februar, og fikk ny fast pris på 69,90 kroner i april.

Og fra i morgen altså, 39,90.

Pepsi Max-prisen har vært 87 kroner siden april, men går nå ned til 49,90.

Takle Friis i Coop sier at de har hatt de samme prisene. Nå får de igjen like - og lavere - priser på begge disse produktene.

Har tjent på coronaen

– I Sverige er lokkeprisen ofte 29,90, men det er som regel en tilbudspris i grensebutikkene. Når vi nå setter Cola uten sukker ned til 39,90, så er det en fast pris fremover, ikke et kortvarig tilbud, sier Kiwi-sjefen.

Han sier at coronaen bidrar til at de kan sette ned prisene.

– Stengte grenser har gitt økt omsetning i de fleste av våre butikker de siste 15 månedene, og størst har veksten vært i grensenære strøk. Omsetningen av Cola uten sukker og Pepsi Max har økt henholdsvis rundt 120 og 135 prosent siden coronapandemien startet, sier Bjørkøy.

– 2000 flere ansatte

Han sier at den økte omsetningen har gitt muligheten til både å presse prisene hardere og å ansette flere.

– I KIWI har vi nå over 2000 flere medarbeidere enn på samme tid i fjor, og størst andel nyansettelser er i nærheten av grensen.

AVGIFTSKUTT BIDRAR: Kiwi-sjefen sier at avgiftskuttet på sukkerfri brus har bidratt med 12,5 kroner. Foto: Frode Hansen

– Når grensen nå gradvis åpnes for flere må vi må regne med at omsetning faller noe tilbake. Likevel håper vi at de grep myndigheter har gjort rundt avgifter vil bidra med å dempe noe på handel utenfor Norge, og dermed bidra til at vi kan beholde flere arbeidsplasser her i landet.

Han sier avgiftskuttet som regjeringen gjennomfører fra 1. juli, utgjør endel av fallet:

12,5 kroner er avgiftskutt

– Avgiftskuttet tilsvarer 12,5 kroner for en firepakning med 1,5 liter brus.

Kiwi-sjef Bjørkøy sier de er glade for priskuttet bidrar til økt avstand mellom sukkerholdig og sukkerfri brus.

– Når vi nå gjør prisavstanden enda større, tror vi enda flere vil bytte ut den sukkerholdige brusen, slik Nasjonalforeningen for folkehelse ønsker.