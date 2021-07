BEDRAGERI: En mann er siktet for investeringsbedrageri mot 77 investorer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Mann tiltalt for grove bedragerier mot 77 investorer

Ifølge politiet lånte investorene den tiltalte mer enn 54 millioner kroner i den tro at de investerte i eiendomsprosjekter på Østlandet.

Av Pernille Solheim

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Men ifølge politiet ble pengene ikke disponert som avtalt.

Den tiltalte er en mann i slutten av 30-årene og er hjemmehørende i Østfold. Han er tidligere daglig leder, styreleder og eier av et eiendomsselskap. De fornærmede er i hovedsak eldre mennesker.

Ifølge den har de fornærmede lånt ut penger til to eiendomsprosjekter i Moss og Oslo. Mannen skal ha gitt dem løfter om åtte-ti prosent årlig rente.

Til NRK sier mannens forsvarer Bjørn Haugen at mannen nekter straffskyld for grovt bedrageri, men erkjenner underslag av et mindre lånebeløp.

– Dette er en alvorlig sak på grunn av beløpets størrelse og at det er så mange fornærmede i saken, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender til VG.

Økokrim opplyser at de mener investorene har fått inntrykk av at investeringene har vært sikrere enn de i realiteten var.

De ber nå Oslo tingrett om å oppnevne en felles bistandsadvokat for alle fornærmede i saken.

Ifølge Bender er dette en svært kompleks sak som er krevende å etterforske.

– Saken kom til oss via en anmeldelse. Da satte vi i gang en hemmelig etterforskning etter tillatelse fra Oslo tingrett, sier hun.

– Vi gjorde så grundige økonomiske analyser. Det vi gjør i disse sakene er å få fullstendig kontroll på økonomien før en pågripelse, slik at når vi raskere kan avsløre løgn når siktede avhøres siden vi vet hva pengene er brukt til.

Etterforskningen har tatt rundt syv måneder. Politiet bruker ofte flere år på etterforske slike store investeringsbedrageri, sier Bender.

Mannen fremsto ifølge Bender som troverdig, med både kontorer på Aker brygge og flere ansatte. Dette er ikke utypisk, påpeker hun.

– Det er typisk for investeringsbedragerier at de fremstår som svært profesjonelle. Investering i eiendom har også tradisjonelt vært ansett som trygt.