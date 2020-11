UTBRUDD I MENIGHET: Det er ikke langt mellom menighetshusene i Lyngdal. Ved Betania ble møtene i den rumenske menighetene holdt hvor et større utbrudd skjedde. Runar Foss Sjåstad går tur forbi med sønnen Fredrik (7) som har hjemmeskole. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

Coronarammede Lyngdal holder pusten: − Vi kan ikke si vi har kontroll

LYNGDAL (VG) Coronautbruddet i en menighet har snudd opp ned på hverdagen i Lyngdal. Nå venter man på prøvesvar og krysser fingrene.

– Det er nesten litt creepy her, sier resepsjonisten på rådhuset i Lyngdal der hun sitter alene og viser oss vei til ordfører Jan Kristensen.

Regnet højler ned utenfor, men det er ikke bare derfor lyngdølene holder seg innendørs denne mandagen uten sollys.

Et stort coronautbrudd har rammet kommunen. 37 ble bekreftet smittet i helgen, og til sammen er 42 bekreftet positive. Utbruddet startet i en rumensk menighet i bygda, som har leid lokaler i Betania.

Utbruddet har også rammet nabokommunene, og hardest rammet er Lindesnes. Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) opplyste mandag kveld at 34 er coronasmittet, 33 av dem bosatt i kommunen. Han anslår at 5–600 personer er i karantene.

Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal trekker et sukk inne på kontoret.

– Nei, vi kan ikke si vi har kontroll. Resultatene på de store testene er ikke kommet ennå. 680 elever ble testet i går. Det er foreløpig konsentrert rundt menigheten, men omfanget vet vi ikke ennå, sier han mandag formiddag.

KOMMUNELEGE: Henriette Pettersen utenfor teststasjonen i Lyngdal mandag. Hun sier at hun vurderer bistand fra FHI avhengig av prøvesvarene på alle testene som er ventet fra skoleelever. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

Sent mandag kveld opplyser han at ett skolebarn til, som ikke deltok på møtet i Betania, har testet positivt. Samtidig vedtok kommunen forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn fem personer til stede. Dette gjelder i en uke. Det er også ulovlig å gjennomføre, arrangere, delta på, samt leie ut til organiserte sammenkomster utenfor hjemmet

– Har det vært brudd på smittevernreglene?

– Det tør vi ikke si ennå, vi prøver ikke å legge skylden på noen. Det kan ha vært språkproblemer som gjør at det kan ha vært vanskelig å innrette seg, sier han.

Skolene var stengt mandag, men samme dag besluttet kriseledelsen i kommunen at det ikke skal fortsette. Ingen skoler og barnehager skal stenges med hjemmel i smittevernloven.

Lyngdal kommune har tidligere gitt uttrykk for at de har en vanskelig smittesporingsjobb som følge av språkbarrierer og at miljøet fremstår som lukket. Nå har de støtt på ytterligere utfordringer.

SØRLANDSIDYLL PÅ VENT: Det var ikke mye liv i gatene i Lyngdal mandag formiddag. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

– Det kommer rumenere hit som sier de har vært på møtene, som ikke står på listene vi har fått, så det er litt utfordringer med tanke på kartleggingen, sier kommunelege Henriette Pettersen til VG.

Talsperson Vasile Bejinariu fra den aktuelle menigheten mener dette dreier seg om misforståelser.

– De var ikke på møtet, men det er det som har blitt registrert. De var ikke på møtet, men er nærkontakter, sier han.

I tillegg til fastboende rumenere fra Lyngdal og nabokommunene har det vært sesongarbeidere på besøk – som også deltok på møtene i Betania.

– De kom i oktober og har vært ute av karantene før de kom på møtet, sier Bejinariu.

– Hvordan forsikrer dere dere om det?

– Jeg kjenner de fleste, og kommunelegen har fått dato på ankomst på alle som ikke er bosatt i bygda.

Han hjelper nå kommunen som tolk i smittesporingsarbeidet. Han er selv coronasmittet og holder seg i isolasjon på kontoret.

– HAR IKKE KONTROLL: Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal har lange arbeidsdager for tiden. Nå venter han på svar på mange hundre coronatester, og kommunen er i kriseberedskap. Foto: Tomm W. Christiansen/VG

– Ja, her må jeg bli i ti dager, barna mine har testet negativt så jeg må holde meg her, sier han.

Ved det stengte Betania menighetshuset kommer Runar Foss Sjåstad gående med sønnen Fredrik på syv, begge i full regnhyre.

– Det er hjemmeskole på oss i dag, men vi må jo ha litt trim også, sier han med et smil.

– Det var mistanke om smitte i klassen til Fredrik, så da får vi bli hjemme.

Han jobber til vanlig som spesialprest i Farsund og Lista og sier han også har måttet avlyse en barnedåp.

– Hvordan tar kristenfolket dette?

– Jeg håper de tar det greit, sier han og fortsetter turen i regnværet.

