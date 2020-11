I Oslo forteller helsesykepleiere om selvmordstanker og tunge depresjoner blant barn og unge. I Farsund opplever helsesykepleier Johanna mer selvskading. Myndighetene forsto ikke konsekvensene av nedstengingen for de sårbare barna, mener Landsgruppen av helsesykepleiere.

Slår alarm om skolebarna

Nå frykter helsesykepleiere en ny runde med stengte skoler – og elever som ikke får hjelp.

I vår satte 234 kommuner helsesykepleiere til å løse corona-oppgaver, har VG avslørt.

Samtidig førte nedstengingen av samfunnet og skolene til en kraftig pågang til skolehelsetjenesten, oppgir helsesykepleiere landet rundt.

I dag sendes stadig flere elever på hjemmeskole på grunn av coronautbrudd på skoler over hele landet.

– Det er mange helsesykepleiere som forteller om skolevegring, selvskading, selvmordstanker og tunge depresjoner hos barn og unge for tiden, sier helsesykepleier Monica von der Fehr. Hun er styremedlem for Oslo-avdelingen i Landsgruppen av helsesykepleiere.

Hun mener de sårbare barna er blitt enda mer sårbare under pandemien.

– Mange fungerer tilsynelatende bra hjemme og på skolen, men under overflaten er de så nedstemte. De forteller at de kjenner tomhet, fortsetter hun.

– Fra begynnelsen av april har våre sårbare vært i vårt søkelys hele veien, uttalte Erna Solberg nylig i NRKs Dagsnytt 18.

Likevel er situasjonen for de sårbare barna blitt vanskeligere og vanskeligere, mener Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere (LAH).

VG har avslørt at antall bekymringsmeldinger til barnevernet – fra skolehelsetjenesten og helsestasjonene – ble nesten halvert i mars og april sammenlignet med samme periode i fjor.

Vanskeligheter for barn og unge ble ikke forstått eller fanget opp, mener Swang.

– Konsekvensen er at vi nå ser et mye større trøkk over hele landet, for å få snakke med skolehelsetjenesten, fortsetter hun.

– Flere steder er det lange køer for å få time til individuelle samtaler med helsesykepleier, ofte om svært alvorlige temaer, sier Swang.

På vegne av VG har Swang sendt en e-post-undersøkelse til alle sine lokalledere om situasjonen ved skolene:

• Opplever helsesykepleierne større pågang enn før pandemien?

• Er helseutfordringene alvorlige?

Dette er et utvalg av svarene:

– Mer pågang av elever på alle trinn med hensyn til sosiale vanskeligheter, ensomhet, psykisk helse og hjemmesituasjonen.

– Det er flere tunge saker, som rus og vold i hjemmet. Utestengning og ensomhet.

– Jeg merker en større uro hos barna, spesielt på lavere trinn. Noen har profittert på en periode med hjemmeskole, men mange ikke. Ser en tendens til tvangstanker hos noen, det har muligens vippet litt før, og pandemien har bekreftet en gryende frykt. Mange har behov for samtaler etter en vanskelig periode. Psykisk helseteam (lavterskel) sa de hadde 25(!) saker til fordeling i dag.

– Noen har opplevd at foreldre som er veldig engstelige, har fått det enda verre. De tør ikke å gå ut, noe som legger ekstra bekymringer og begrensninger for barna.

– Det oppleves større pågang av ungdommer i ungdomsskolene, saker har eskalert, flere venter på behandling i 2.-linjetjenesten, og vi må ta vare på dem i mellomtiden. Avdekket mer selvskading.

– Det er mange som strever med tunge tanker – ønsker ikke å leve, tror ikke de har noen verdi, ser ikke meningen med livet lenger. Mer rus, økt stress og angst, mer rus i hjemmet, selvskading.

De som strevde før nedstengningen, har fått det enda vanskeligere. De som strever med skolevegring, er det vanskelig å få tilbake på skolen.

– Jeg opplever større pågang, det meste er om ensomhet. De som har det vanskelig med for eks. spiseforstyrrelse, selvskading og selvmordstanker, har hatt det tyngre i nedstengingen og under sommerferien. Vi har hatt selvmordsforsøk og minst en alvorlig spiseforstyrrelse som fikk utvikle seg under nedstengingen (...) BUP fungerte dårlig, etter min mening, under nedstengingen, og på sommeren har de alltid et redusert tilbud.

Mange foresatte er veldig opptatt av dette med sosial kontroll. Vi ser at dette er et mye større problem enn vi har skjønt tidligere. Pandemien gjør at mange foreldre i familier med sterk sosial kontroll enda enklere nekter jentene å gå ut. Der de før kunne gå ut og leke, holdes de nå inne med smittehensyn som begrunnelse.

– Opplever større pågang på individuelle samtaler enn før pandemien. Føler jeg har altfor mye å gjøre og at det er vanskelig å følge ungdommene opp på en god og tett måte. Ikke en god følelse. En del psykisk problematikk, spesielt jenter med stressproblematikk og dårlig selvbilde. Flere også som har hatt selvmordstanker og driver med selvskading.

– Jeg opplever helt klart en økning av psykososiale henvendelser fra elever på hele ungdomstrinnet. Mitt inntrykk er at ungdommene som oppsøker HFU, er mer «unnskyld at jeg er til bry…». De oppsøker oss i helsevesenet på lik linje som tidligere, men jeg opplever at de har høyere terskel for å be om hjelp. De har behov for å legitimere henvendelsen sin med utsagn som «Jeg trenger det virkelig…». Andre har kanskje ventet for lenge med å be om hjelp. Der de før kom tidlig, og vi lett kunne finne ut av ting sammen, venter de nå til at symptomtrykket er så høyt at de ikke holder ut mer.

Ann Karin Swang i LAH mener myndighetene ikke har forstått konsekvensene av nedstengingen av skolene for de sårbare barna.

– Jeg synes det er alarmerende, det helsesykepleierne våre rapporterer, sier hun.

– Det er faktisk mye verre enn jeg trodde, fortsetter hun.

Spesielt er hun bekymret for skolevegrerne. De som allerede før pandemien slet med fagene og det sosiale. Nå er gapet blitt enda større.

– Fraværet øker og utenforskapet. Jeg er redd mange ikke kommer til å klare å fullføre skolen, mener Swang.

Hun mener deler av hjelpeapparatet ikke er rigget for denne situasjonen, for eksempel BUP.

– Derfor føler vi oss veldig alene i disse sakene, sier Swang:

– Nå skjer det i tillegg at veldig mange helsesykepleiere blir omdisponert igjen.

Allerede 13. mars ga Helsedirektoratet tydelige anbefalinger til kommunene om at skolehelsetjenesten skulle være tilgjengelig for barn og unge med behov for det, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen til VG.

– Vi vet at personer som under normale forhold har det bra, nå kan oppleve problemer som en konsekvens av pandemien. Det viser denne undersøkelsen som VG presenterer, sier Carlsen.

Etter syv måneder med pandemi skal kommunene ha rukket å utarbeide beredskapsplaner for hva som skal skje ved økt smitte, mener hun.

– Barn og unge må få den hjelpen og beskyttelsen de har krav på. Personell til smittesporing og smittetesting kan ikke tas fra denne tjenesten, sier Carlsen.

– Det kan få store samfunnsøkonomiske konsekvenser som utenforskap og sykdomsutfordringer. Vi ber derfor kommunene om å skjerme tjenestene til barn og unge, avslutter hun.

På et styremøte i Landsgruppen av helsesykepleiere i Oslo sist uke var den økte pågangen av skoleelever med alvorlig helseproblematikk et tema. Til stede var helsesykepleier Line Skaarud.

Samtlige helsesykepleiere som deltok, har hatt elever på kontoret, der depresjoner, selvskading og selvmordstanker har vært et tema, forteller hun.

– Alt fra barn og ungdom som har hatt konkrete planer om å gjøre det, til de som ikke kjenner mening med livet lenger, sier Skaarud.

Flere elever forteller om ensomhet som de knytter til nedstengningen, mener Helsesykepleier Monica von der Fehr:

– Barn og ungdom kjenner nok at pandemien har vart lenge nå. De er sosiale vesener med behov for trygghet og tilhørighet, spesielt i krevende situasjoner, sier hun.

– Nå som det kommer flere strenge restriksjoner, er det fare for at de blir enda mer sårbare, fortsetter von der Fehr.

I en e-post til VG formidler helsebyråd i Oslo, Robert Steen:

– Helsesykepleierne har helt rett i at nedstengingen i vår fikk store konsekvenser, og vi kjenner nok ikke hele omfanget ennå. Det blir heller ikke lettere for barn og unge når vi må fortsette å leve annerledes enn vanlig, og det bekymrer meg.

Vi vet at mange sliter nå. Situasjonen i vår var veldig krevende for helse- og omsorgsarbeiderne som skulle være der for barna og for bydelene som fikk svært liten tid på seg til å løse oppgaver i en eskalerende krise, men mest av alt for barn som ble utrygge og trengte støtte.

Heldigvis er situasjonen nå litt annerledes enn i vår: Mye av det man måtte bruke helsepersonell til da, som testing og smittesporing, er det nå blitt mulig å bruke ansatte uten helsefaglig bakgrunn.

Byrådet i Oslo gjør alt vi kan for at skolehelsetjenesten, helsestasjonene og annet psykisk helsetilbud skal kunne drive som normalt gjennom pandemien, skriver Steen.

Publisert: 12.11.20 kl. 20:19