BEKYMRET: Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel er bekymret for at vekterstreiken går utover smittevernet. Foto: Heiko Junge / NTB

Vekterstreiken: NHO frykter for smittevernet – avfeies av Parat

Snart syv uker inn i den rekordlange vekterstreiken er NHO bekymret for smittevernet i det offentlige rom. Fra mandag tas ytterligere 229 vektere ut i streik.

– Vi får daglig henvendelser fra kjøpesentre som er fortvilet over at vekterne ikke er til stede i det offentlige rom. Vekterselskapene har en sentral rolle i denne beredskapen. Det samme er tilfellet på store

trafikknutepunkter som Oslo S, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel i en pressemelding.

Organisasjonen frykter streiken skal gå ut over tryggheten i det offentlige rom og smittevernet hos befolkningen.

Ifølge NHO er det meldt inn flere hendelser til både fylke og sikkerhetsselskapene hvor pasienter med alvorlige

lidelser ikke har fått behandling. Botilbud for rusmisbrukere hvor vekterne sørger for sikkerheten også for de ansatte kan måtte stenge, ifølge organisasjonen.

– Parat har ikke fått en eneste henvendelse eller dispensasjonssøknad fra fra NHO. Da kan det umulig være så alvorlig som de forsøker å «hausse» det opp til, sier Lars Petter Larsen, forhandlingsleder i Parat.

INGEN HENVENDELSER: Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, sier han ikke har fått en eneste henvendelse fra NHO om dispensasjon fra streiken. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) opplyser til VG at de kun har mottatt to søknader om dispensasjon som de har innvilget. Larsen i Parat, mener befolkningen oppfører seg bra, selv uten vektere.

– Når jeg er på kjøpesentre registrerer jeg at befolkningen i Oslo virker aldeles flinke på smittevern, og jeg er positivt overrasket over oslofolket. NHO får komme seg ned fra balkongen sin og ta en tur ut blant vanlige folk.

Trappes opp fra mandag

Hittil er 2 169 vektere fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Parat tatt ut i streiken. Fra mandag tas ytterligere 229 ut, melder NAF. Det er den lengste vekterstreiken noensinne her til lands. Parat krever at tilleggene for natt- og helgearbeid økes med 2 kroner.

Dagens tillegg for natt- og helgearbeid utgjør i dag 26 og 46 kroner, og har stått stille i ti år, ifølge Parat. For NAF er det viktigste kravet at vekterne ikke skal henge etter i lønnsutviklingen, men stiller seg bak kravet til Parat.

– Situasjonsbeskrivelsen vi får er at dette forverres med det nye uttaket, sier Kaltenborn.

Det er forbundsleder i NAF, Anita Johansen dirrende uenig i. Hun mener NHO forsøker å tvinge frem tvungen lønnsnemnd.

– Utspillet er i alle fall en erkjennelse av hvor viktig vekterne er i det offentlige rom. Vi har ikke tatt uttak som er til fare for liv og helse, sier Johansen.

Dårlig stemning

Onsdag denne uken kunne NHO i en pressemelding fortelle at de hadde kommet med et tilbud til vekterne som ville gi 8.000 kroner i økt årslønn. Tilbudet ble ikke særlig godt mottatt.

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen reagerte på at NHO gikk ut med tilbudet i mediene som ville gitt vekterne 50 øre ekstra i timen.

– Streiken har foregått rekordlenge, ser du noen ende på streiken i nær fremtid?

– Det er vanskelig å anslå, men vi jobber daglig med løsningsforslag som vi håper og tror arbeidsgiverne kan leve med. Det kommer vi til å presentere for NHO straks det er forankret hos oss. Vi kommer i motsetning til NHO ikke til å forhandle gjennom mediene, sier Larsen.

Vektere hadde streikemarkering utenfor hovedkontoret til Securitas i Oslo i september. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Megling førte ikke frem

Fire uker ut i den rekordlange streiken møttes partene til tvungen megling hos Riksmekleren. Forhandlingene førte ikke frem.

– NHO hevder de har kommet med et godt tilbud. Parat mener tilbudet er dårligere enn det vi gikk til streik på. Derfor hadde vi ikke annet valg enn å fortsette streiken, sa forhandlingsleder Larsen til VG etter forhandlingene.

Steiken medfører blant annet at Oslo bussterminal stenger klokken 20 på kvelden, og at Trondheim kommune har vanskeligheter med å holde en coronateststasjon åpen.

Publisert: 01.11.20 kl. 11:58

