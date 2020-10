BARN: Ekspertene har spesifikke råd til barn og bruk av munnbind. Foto: SbytovaMN / iStockphoto

FHI: Barn bør ikke bruke munnbind

Oslo og Bergen krever nå mer bruk av munnbind, men barn skal være forsiktige. For de aller yngste kan munnbind være farlig.

Fra torsdag klokken tolv er det påbudt i Oslo og Bergen med munnbind innendørs på offentlig sted, der man ikke kan opprettholde minst én meter avstand.

I tillegg skal munnbind brukes på kollektivtransport der det er vanskelig å holde en meters avstand. Oslo har allerede denne regelen, men nå innføres det også i Bergen fordi de ikke har klart å stoppe smittestigningen.

Tirsdag melder Bergen kommune at det er registrert 77 nye smittetilfeller i kommunen det siste døgnet, som er det høyeste tallet registrert noensinne.

Barn skal derimot være forsiktige med å bruke munnbind.

Må ikke brukes på spedbarn

FHI anbefaler ikke barn under 13 å bruke munnbind, og spesielt ikke barn under to år, oppgir Folkehelseinstituttet (FHI) til VG.

– Det kan hindre frie luftveier og dermed være farlig for barnet, sier overlege i FHI, Bjørn G. Iversen.

FHI anbefaler ikke bruk av munnbind på skoler. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Verdens helseorganisasjon, WHO, mener at barn over 12 år bør bruke munnbind når det er vanskelig å holde avstand og i «land eller områder der det er kjent eller mistanke om coronasmitte».

Norge følger etter

Den store, tyske delstaten Nordrhein-Westfalen er et eksempel som følger dette rådet. I august gjorde de det obligatorisk med munnbind på videregående skole.

De fleste land i verden har brukt munnbind langt mer enn nordmenn. Det var ikke før 12. august at regjeringen kom med sin første anbefaling. Da oppfordret de folk i Oslo og Indre Østfold å bruke munnbind i kollektivtrafikken i rushtiden eller når det var vanskelig å overholde meteren. Siden har det blitt påbudt i noen situasjoner i Oslo og Bergen.

BESKYTTER: Det blir stadig mer munnbindbruk i Norge. Foto: Helge Mikalsen, VG

Slik bruker du munnbind korrekt

Utfør håndhygiene.

Ta på munnbindet med den lyse siden mot ansiktet.

Fest munnbindet med strikkene rundt ørene, rundt hodet om det har knytebånd.

Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken.

Bruker du briller festes disse oppå munnbindet.

Berør munnbindet minst mulig under bruk.

Anbefales ikke for større barn

Her i Norge rådes ikke større barn å bruke munnbind på generelt grunnlag som resten av befolkningen.

– Barn under 12–13 år anbefales ikke å bruke munnbind da de i liten grad er årsak til smittespredning, sier Iversen.

Barn kan også ha vanskeligheter med å bruke munnbind riktig, og for små barn kan det være vanskelig å puste godt ved bruk av munnbind.

– Munnbind kan brukes feil. Derfor kommer det informasjonskampanjer om bruk. Bruker du munnbind reduserer du smitten med 40 prosent. Holder du minst en meter avstand, reduserer du smitte med 80 prosent, sa Bent Høie på en pressekonferanse i august.

Publisert: 27.10.20 kl. 19:08

