Foto: Terje Bendiksby

Høie varsler nye coronatiltak denne uken

Regjeringen vil ikke vente på effekten av tiltakene som ble satt inn forrige uke. Nå kommer strengere tiltak, varsler Høie.

For mindre enn 10 minutter siden

– Smitten sprer seg fort, og vi kan ikke vente å se om smitten går ned til neste uke. Regjeringen kommer derfor med nye tiltak denne uken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Helseministeren sier han ser alvorlig på situasjonen etter at det ble registrert 700 smittetilfeller det siste døgnet. Han varsler at det til uken kommer strengere tiltak enn de som allerede gjelder.

– Nå er det alvor. Det siste døgnet er det registrert 700 nye smittetilfeller i Norge. Hver morgen våkner vi til nye smitterekorder. Det er utbrudd i alle fylker, viruset sprer seg raskt og det krever sporing, sier han.

Skal ikke gå ut over barn og unge

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) lover at de nye tiltakene ikke skal gå ut over barn og unge.

– Regjeringen har lovet å kompensere kommunene for merutgiftene de får av corona, slik at det ikke må kuttes i tilbud til eldre, barn og unge, sier han.

Regjeringen har bevilget øremerkede tiltak til sårbare eldre og motvirkning av ensomhet.

Tidligere tirsdag kunne VG melde at regjeringen vil fortsette lønnskompensasjon for permitterte ut mars 2021.

les også Slik rammes vi av coronatiltakene

les også Uenighet om private fester i Oslo: – Klart at man blir forvirret

Smitteoppblomstring

Det er det siste døgnet registrert 705 smittetilfeller med coronaviruset i Norge, viser VGs oversikt. Til sammen er 21.339 mennesker blitt bekreftet smittet i Norge siden utbruddets start.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar blir klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.

les også Nakstad: Mange vil nok ha fått coronavaksine i april

les også Erna Solberg: Permitterte får høy utbetaling ut mars

Smittetrenden i landet er stigende, og det samme er den i 67 kommuner. I Kongsberg og Hammerfest er smittetrenden synkende.

Andelen personer som testes for corona er langt høyere enn den var i første smittebølge. Siste uke ble 109.609 personer testet her til lands, og 2 prosent av disse testene var positive.

Publisert: 03.11.20 kl. 14:41