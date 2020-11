Ampuller med vaksinekandidaten til Pfizer og BioNTech sorteres i et forskningslaboratorium i Puurs i Belgia. Foto: PFIZER / REUTERS

Så langt unna er Norge en vaksine

Legemiddelselskapene kjemper om å være først ute med å levere en effektiv vaksine mot covid-19. Slik ligger de norgesaktuelle kandidatene an.

– Mandagens nyheter er gode, men jeg tror fortsatt at storstilt vaksinering er noen måneder unna, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.

Denne uken ble det kjent at legemiddelselskapet Pfizer, bioteknologifirmaet BioNTech og kinesiske Fosum Pharma mener deres vaksinekandidat er mer enn 90 prosent effektiv mot coronaviruset.

Vaksinen er i fase 3, som er siste testfase før en vaksine kan bli godkjent. Men det kan enda ta tid før vi ser en vaksine i Norge, mener Nakstad.

– Både Pfizer-vaksinen og andre vaksiner som er i sluttfasen av fase-3-studier skal først godkjennes i EU, i alle fall på midlertidig basis, og vil så mest sannsynlig produseres og distribueres fortløpende i mer enn en halv milliard doser bare for å dekke etterspørselen i Europa og USA.

KAN TA TID: Selv om de rapporterer gode resultater vil det trolig ta måneder før vaksinene er klare, forteller assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Foto: Terje Bendiksby, NTB

Det er flere vaksinekandidater som er aktuelle for EU og Norge, men det er to som leder i kappløpet nå: I tillegg til Pfizer-vaksinen, er det den mye omtalte AstraZeneca-vaksinen, som utvikles av selskapet AstraZeneca i samarbeid med Universitetet i Oxford.

Disse norgesaktuelle vaksinene leder i kappløpet: AstraZeneca og Universitetet i Oxford: 1. oktober begynte EUs legemiddelbyrå EMA å se på forskningsresultatene for å vurdere om vaksinen kan godkjennes i EU/Norge. EU-alliansen som Norge er med i har forhåndsbestilt 300 millioner doser, med mulighet for å utvide med 100 millioner. Norge kan også få tilgang til denne gjennom den globale COVAX-alliansen. USA har bestilt minst 300 millioner doser. Det er også en av vaksinene Storbritannia satser på. BioNTech, Pfizer og Fosum Pharma: EU-kommisjonen ga 11. november samtykke til en avtale om kjøp av inntil 300 millioner doser av coronavaksinen til legemiddelselskapet Pfizer og bioteknologifirmaet BioNTech. 6. oktober begynte EUs legemiddelbyrå EMA å se på forskningsresultatene, for å vurdere om vaksinen kan godkjennes i EU/Norge. USA har lagt inn bestilling på 100 millioner doser, med mulighet til å utvide med 500 millioner doser. Dette er også en av vaksinene Storbritannia satser på. 21. oktober anslo Pfizer at de kan være klare til å søke godkjenning i USA den tredje uken i november, hvis forskningsdataene de samler inn frem da er gode. Vis mer

AstraZeneca-vaksinen var den første vaksinen som fikk startet godkjenningsprosessen hos Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA.

Selskapet mener resultatene fra konkurrenten Pfizer er gode nyheter.

– Effektiviteten vist tidligere i dag er utrolig lovende og jeg håper virkelig at flere vaksineprodusenter vil vise frem mer eller mindre de samme resultatene snart, sier Ruud Dobber i AstraZeneca ifølge Reuters.

Russiske myndigheter er også kommet med en lignende gladnyhet for deres vaksine Sputnik V denne uken: Foreløpige analyser viser en beskyttelsesgrad på 92 prosent. Den statistiske usikkerheten er høyere for denne vaksinen enn for Pfizers resultater. Denne er imidlertid ikke på listen over vaksiner som er aktuelle for Norge foreløpig.

Store test-prosjekter

Vanligvis tar det rundt fem år å utvikle en effektiv vaksine, men med et samlet medisinsk miljø som jobber for å løse coronagåten går utviklingen radig for covid-19-vaksiner.

I sin kvartalsrapport som ble offentliggjort tirsdag skriver BioNTech at de de forventer å levere 50 millioner doser globalt i 2020, og produsere opp mot 1,3 milliarder doser i 2021.

EU har inngått en kjøpsavtale på opptil 300 millioner doser til alle EU-land og Norge.

Vaksinen som produseres av AstraZeneca og Universitetet i Oxford har derimot vært nødt til å nedskalere sine planer for dette året.

Ifølge Financial Times forventer selskapet å levere rundt 4 millioner av de 100 millioner dosene som Storbritannia har bestilt. Det er en kraftig nedgang fra de 30 millioner dosene som landet hadde blitt forespeilet for levering i september, skriver avisen. På sine nettsider melder de at de planlegger å levere 100.000 doser til USA i 2020.

I oktober måtte selskapet sette kliniske tester på vent etter at det ble oppdaget en uforklarlig sykdom hos en av testpersonene. Forsøkene med vaksinen involverer 30.000 personer i USA, og ble raskt gjenopptatt i Storbritannia, Brasil, Sør-Afrika og Japan. De fikk også gjenoppta testingen i USA i slutten av oktober.

Det at vaksineutviklingen ble satt på pause er ingen grunn til bekymring, mener Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

– Det er liten grunn til å være bekymret over AstraZeneca-vaksinen. Den prøves ut på så mange forsøkspersoner at når utprøvingen er ferdig vil vi ha veldig god oversikt over eventuelle bivirkninger. De vil også bli fulgt fremover for å sjekke at det ikke er langtidsbivirkninger. Så det er gode utprøvinger som vil gi oss solide svar, mener han.

– Det tar vanligvis mange år å utvikle en vaksine. Går dette for fort?

– Det er nettopp derfor at de har gjort så store studier, for å få dataene fort. Det å ha 30.000 forsøkspersoner er mer enn man ofte bruker for å prøve vaksiner. Minimumskravet er på 3000 forsøkspersoner, forklarer Madsen.

Veien mot godkjenning

Leveransen av en coronavaksine kan «for alvor» komme i gang i EU i april 2021, opplyste Europa-kommisjonens leder Ursula von der Leyen på en pressekonferanse i slutten av oktober.

Tirsdag annonserte EU-kommisjonen at de vil gi sitt samtykke til en avtale om kjøp av inntil 300 millioner doser av denne.

– Dette er den mest lovende vaksinen så langt, sier von der Leyen vaksinen.

Det er fortsatt usikkert når en vaksine vil bli tilgjengelig i Norge, forteller Madsen i Legemiddelverket.

– I utgangspunktet har legemiddelverket antydet at en betinget godkjennelse kan være klar i månedsskiftet mellom januar og februar. Det er på bakgrunn av data vi har nå, men det kan komme ny data som kan flytte på denne datoen, sier han.

– Men vi har et system på plass til å kunne starte vaksinering allerede fra 1. desember, selv om vi ikke har fått vaksinen enda.

Madsen regner med at resultatene fra Pfizer vil bli sendt over til europeiske og amerikanske helsemyndigheter så snart som mulig slik at de kan begynne å se på dem.

– Vi er veldig glade over disse gode resultatene, men hvis det hadde kommet ut dårlige resultater og mye bivirkninger hadde jeg rett og slett blitt ganske lei meg, sier han.

Det er ifølge fagdirektøren tre hovedpunkter for godkjennelse av legemidler.

Kvalitet, sikkerhet, og effekt.

– Det er at man kan produsere det rent, at det er likt fra glass til glass, og at det ikke inneholder forurensninger, sier han.

Vaksiner som blir godkjent må heller ikke være skadelige.

– Alle legemidler har bivirkninger, men vi skal ikke ha alvorlige eller uakseptable bivirkninger, sier Madsen.

SPENNENDE: Steinar Madsen, lege og medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk er spent på resultatene fra vaksineprodusentene. Foto: Kyrre Lien, VG

Tror på flere vaksiner

Effekten av en vaksine deles ifølge Madsen inn i to deler: Beskyttelsesgraden og hvor lenge man er beskyttet.

Når Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA er ferdig med sine undersøkelser vil de gi råd til EU-kommisjonen. Om vaksinen godkjennes her, blir det en felles godkjennelse for hele EU og EØS. Det norske Legemiddelverket har da 30 dager på seg til å godkjenne den for bruk i Norge.

– Da er den klar til bruk, og da flyttes ansvaret over til regjeringen, Helsedirektoratet, Helsedepartementet og FHI, som på bakgrunn av vår godkjenning skal beslutte hvem som skal få den først og hvordan den skal deles ut, sier Madsen.

Om vaksinene blir godkjent må produsentene også klare å lage nok doser.

– Dette vil ta tid og sannsynligvis pågå gjennom flere måneder i 2021 før alle som er anbefalt og ønsker vaksine har fått det, sier assisterende helsedirektør Nakstad.

Det er heller ikke umulig at flere typer vaksiner vil bli brukt parallelt. Det vil i så fall kunne gjøre at man får vaksinert flere i løpet av kortere tid, sier Nakstad.

Også Madsen er positiv til dette.

– Det er en fordel å ha flere vaksiner, fordi det kan være slik at én har høy beskyttelsesgrad, eller fungerer bedre, hos eldre eller unge. Det er mange slike momenter å ta hensyn til, sier han.

Publisert: 12.11.20 kl. 07:52

