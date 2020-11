Nye innstramminger i Bergen: Dette er tiltakene

Byrådet i Bergen innførte torsdag nye coronatiltak. Fredag strammer de ytterligere inn.

– Tallene stiger veldig raskt til tross av tiltakene vi har. Vi har ikke noe annet valg enn å gå relativt drastisk til verks nå, sier byrådsleder Roger Valhammer under fredagens pressekonferanse.

Disse tiltakene blir nå innført i Bergen:

Treningssentre, idrettshaller og svømmehaller skal holdes stengt. Bestemmelsen omfatter også individuell fysisk trening. Bestemmelsen for idrettshaller og svømmehaller gjelder ikke for organisert trening for barn og unge eller undervisning til barn og unge under 20 år eller trening i forbindelse med rehabilitering eller sykdom

Treninger for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men arrangementer som kamper, cuper, turneringer og lignende tillates ikke.

Bingohaller, museer og lignende tilbud skal holde stengt.

Biblioteker stenges for aktiviteter og opphold, men det blir adgang til utlån og innlevering.

Arrangement på offentlig sted skal ha faste sitteplasser og det er ikke lov med flere enn 20 deltager til stede. Dette gjelder både private og offentlige arrangement på offentlig sted. Begravelser er unntatt denne regelen. Der kan en være inntil 50 personer.

Arrangement uten fast sitteplass blir forbudt.

Påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjerer i taxi.

Skjenkesteder, restauranter, kafeer, kantiner og andre serveringssteder skal stenge senest kl. 22.00, og skjenking stopper fra kl. 21.30. Bestemmelsen gjelder ikke takeaway-steder.

Først meldte Bergen kommune at bestemmelsen om stenging av treningssentre, idrettshaller og svømmehaller ikke omfatter individuell fysisk trening. Senere kom kommunen med en rettelse: Det er ikke unntak for individuell fysisk trening. Unntaket gjelder kun for organisert trening for barn og unge, undervisning til barn og unge under 20 år eller trening i forbindelse med rehabilitering eller sykdom.

– Det er viktig nå, i likhet med andre tiltak, at vi skal ha lite mobilitet og reise mindre. De neste ukene må vi holde oss hjemme og begrense hvem vi har kontakt med. Tenk gjennom hva slags planer vi har og begrens hvem vi møter, sier Valhammer.

Tiltakene vil gjelde fra lørdag 7. november. I første omgang vil forskriften gjelde til mandag 23. november.

– Klarer vi å stoppe en bølge nummer to, vil samfunnet kunne åpne raskere opp igjen. Hvis vi klarer det, er det et håp om normalitet i vinteren og feiring av jul på en noen lunde normal måte, sier byrådslederen.

Torsdag ble følgende tiltak innført:

Antallet som kan delta på private sammenkomster, reduseres fra 10 til 5 personer inklusiv de som bor i husstanden. Unntak for familier som bor flere sammen enn fem, samt unntak for kohorter for barn i barnehage og barneskole.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan ha hjemmekontor.

Påbud om digital undervisning på høyskole- og universitet.

Rødt nivå og hjemmeskole på offentlige videregående skoler og friskoler.

Breddeidrett for voksne over 20 år, stenges. På samme måte vil det ikke bli tillatt med andre fritidsaktiviteter for voksne, som for eksempel kor og korpsøving.

I tillegg til de nye tiltakene som har blitt innført denne uken, ble gjelder tiltakene som ble innført i Bergen natt til torsdag forrige uke:

Påbud om munnbind på kollektivtransport det man ikke kan holde én meters avstand

Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder hvor en ikke kan opprettholde én meters avstand

Krav om legitimering av gjester og gjestelister på serveringssteder, også der det ikke er alkoholservering

Krav om at lydnivå på utesteder ikke skal overstige et nivå der gjester kan ha en samtale med én meters avstand

Nye besøksrestriksjoner på sykehjem

Ny smitterekord

Det siste døgnet er det registrert 103 nye smittetilfeller, som er det høyeste antallet smittetilfeller registrert på én enkelt dag noensinne.

– Å rapportere enda en gang om rekordsmitte, er tungt og gjør ikke bekymringen mindre. Det er svært urovekkende med en stigende trend, sier helsebyråd Beate Husa.

Det er åtte ulike sykehjem som håndterer en smittesituasjon akkurat nå, opplyser helsebyråden. Det gjelder i hovedsak at en eller flere ansatte er smittet, og beboere er satt i karantene.

Torsdag presenterte regjeringen ytterligere nasjonale coronatiltak. Tiltakene som nå er innført i Bergen er på regjeringens liste over tiltak de mener at regioner med mye smitte bør vurdere å innføre.

