PÅBUDT: Stortinget har pålagt alle å ha på maske i stortingssalen. Det gjelder også statsministeren. Foto: Ørn E. Borgen

Nye corona-tiltak: − Dødsstøt for reiselivet

Reiselivsnæringen frykter bråstopp når statsminister Erna Solberg (H) sterkt fraråder reiser også i Norge, og begrenser sosial kontakt. Fredag morgen møtes næringen og regjeringen.

– Dette kan bli dødsstøtet for norsk reiseliv, dersom det ikke kommer massive hjelpepakker raskt. Det handler om jobbene til 170 000 mennesker, sier Astrid Bergmål, toppsjef i Virke Reiseliv, til VG.

I Stortinget torsdag fikk regjeringen kritikk fra opposisjonen for at innstramninger og hjelpetiltak ikke kommer samtidig.

Bergmål sier at bransjen var totalt uforberedt på de nye tiltakene som regjeringen varsler torsdag:

Unødvendige innlandsreiser bør unngås, og alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme.

VIRKE: Astrid Bergmål er toppsjef i Virke Reiseliv. Foto: Heiko Junge

– Det er kritikkverdig at regjeringen strammer ytterligere inn uten samtidig å komme med ytterligere tiltak, sier Virke-direktøren.

Reiselivet ble hardt rammet allerede fra mars, da turiststrømmen fra utlandet stoppet helt opp og mange tusen ansatte ble permittert. Det rammet reisearrangørene ekstra hardt.

Den første krisepakken til næringen varte over sommeren. I september var det nye samtaler med regjeringen, som nylig rullet ut et nytt hjelpetiltak med 60 prosent dekning av faste utgifter, gjeldende ut februar 2021, ifølge Bergmål.

– Dette var egentlig ikke nok for bedrifter som var økonomisk sunne fram til sist vinter, men som har brent opp mye egenkapital på å holde seg i live siden. Regjeringen har laget en svært smal definisjon på hva som er faste utgifter, , og dekningsgraden er for lav sier hun.

Bransjen etterlyser i tillegg tiltak til omstilling og utvikling, slik at de er klar til å starte opp igjen når det er mulig.

Den nye hjelpepakken skulle sendes til Stortinget kommende fredag. Nå sier Erna Solberg at den blir utsatt til tirsdag for å justere for dagens nye innstramninger.

– Dette er brutalt for en næring som allerede står på kanten av stupet. Ved å fraråde reiser også innenlands og redusere antallet som kan møtes på arrangement, stenger man siste rest av mulighet til aktivitet for reiselivs- og opplevelsesnæringene. sier Bergmål.

Før sommeren kom også en ordning med lønnskompensasjon for å holde folk i jobb og slippe permitteringer. Men Bergmål sier at den bommet på behovet:

– Den har ikke fungert, sier hun.

– Virksomheten følte at det var som å spille bingo. De skulle ta folk inn, og så i ettertid søke om lønnstilskudd. Bedriftene ble dermed sittende med hele risikoen. Den har veldig få vørt villig til å ta, sier Bergmål.

Næringsminister Iselin Nybø (H) sier hun har forståelse for at situasjonen er fortvilet.

– Jeg forstår at situasjonen er fortvilet for flere i næringslivet akkurat nå, og derfor har jeg invitert partene i arbeidslivet til et møte fredag morgen for å diskutere situasjonen og behovet for justeringer i ulike tiltakspakker. Vårt mål er å sikre at flest mulig levedyktige bedrifter kommer seg gjennom krisen.

Publisert: 06.11.20 kl. 08:54

