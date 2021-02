TØFFE TAK: Katten Silver fikk testet ett av ni liv forrige helg. Foto: Privat

Katten Silver overlevde ørneangrep

Det gikk nesten galt da katten Silver ble angrepet av ørn i Ål i Hallingdal i helgen: – Var redd han skulle dø, sier matmor Solveig Holte.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp

Lørdag 13. februar fikk Solveig Holte i Hallingdal en uhyggelig overraskelse ute på gårdsplassen.

– Jeg sto på trappen og skrev en tekstmelding idet jeg så en svær og svart skikkelse flakke forbi meg i sidesynet.

Rundt 25 meter lenger bort satt en stor ørn med Holtes fire år gamle katt, Silver, i klørne, forteller Holte.

Det var Hallingdølen som skrev saken først.

Matmor Holte forteller at hun ble skremt av hendelsen og at hun løp skrikende mot rovdyret for å jage det vekk:

– Der og da føltes det som en evighet. Ørnen hadde et godt grep om Silver, og slapp ikke selv om jeg kom nærmere.

Hun var redd katten skulle dø.

Holte sier at hun på det nærmeste var to meter fra den kraftfulle fuglen, mens hun intenst hylte og kavet med armene. Ørnens klør var godt klamret i sidene på den lille katten.

– Ørnen snudde seg mot meg og stirret meg i øynene. Jeg ropte og skrek til den, og etter det som føltes som lang, lang tid, slapp den endelig Silver.

Katten var åpenbart vettskremt, og med blodige sår sprang den over gårdsplassen og gjemte seg i et skjul. Ørnen fløy så videre over hestebeitet, forteller Holte.

– Ørnen var stille og sval i bevegelsene, mens Silver var helt satt ut.

Preget, men i form

Holte forteller at hun omsider fikk hentet katten sin ut fra gjemmestedet, og at hun tok han med til veterinær. Der fikk de renset alle sår og gitt ham penicillin.

– Ørnens klør hadde vært farlig nær å punktere lungene hans. Det var også et spørsmål om tid før det kunne blitt alvorlige infeksjoner i det ene såret, sier matmoren.

Hun er veldig glad for at katten er i tilsynelatende god form, selv om den tydelig er preget.

At katter blir offer for ørneangrep er ikke så uvanlig: Senest i desember ble katten Mira angrepet av ørn i Sifjord.

Ørnene trekker mot sentrum

Ørneangrep har ikke vært et stort problem i Hallingdal tidligere. Sammen med noen i nabofeltet har Holte diskutert ørnehendelsen, og stilt spørsmål rundt hvorfor rovdyret nå er kommet til Ål.

– Nesten ingen av oss har sett noe ørn her tidligere. Men det kan ha en sammenheng med at det minskes i rein på viddene, sånn at ørnene kanskje begynner å trekke ned til oss for mat.

I januar indikerte NMBU-professor Knut Røed til Hallingdølen at rein fra Hardangervidda har fått CWD-smitte. CWD er en smittsom, kronisk og nevrologisk sykdom hos hjortedyr.

Ørnebesøket kan ha vært et engangstilfelle, men Holte velger likevel å være påpasselig:

– Nå tør jeg ikke å ha Silver ute alene på en stund.