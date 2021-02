SVINDLET: Ungdommene bodde flere døgn på hotellet Norefjell Ski og Spa uten å betale for seg. Foto: Terje Bringedal

Ungdommer festet for nesten 100.000 – kunne ikke gjøre opp for seg

Ungdommene fra Bærum skal ha forsøkt å svindle hotellet ved hjelp av falske betalingsbevis.

Av Sindre Camilo Lode

Tre 18 år gamle gutter fra Bærum er mistenkt for å ha svindlet hotellet Norefjell Ski og Spa i Viken. Den ene av dem ble torsdag arrestert og siktet i saken.

Det sier jourhavende jurist Ann Iren Svane Mathiassen til VG. De tre 18-åringene var gjester ved hotellet i flere dager frem til torsdag morgen.

– Politiet kom og vekket dem i dag morges. Da snakket politiet med dem og tok han ene med seg i politibilen, sier direktør ved hotellet, Sjur Aalvik til VG.

Det var NRK som omtalte saken først.

JOURHAVENDE JURIST: Ann Iren Svane Mathiassen i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Terje Bendiksby

Aalvik sier at ungdommene svindlet dem for rundt 90.000 kroner i løpet av oppholdet, som var preget av festing.

– De har levd godt på hotellet og har gitt inntrykk til hotellet om at de allerede hadde betalt. Det reagerte hotellet på, sier jourhavende jurist Mathiassen.

Den siktede er fra før godt kjent for politiet i Oslo for bedragerier.

Utover de mistenkte er det ikke sannsynlig at andre vil bli siktet for forholdet.

Viste frem falsk innbetaling

Direktøren ved hotellet forteller at regningen til ungdommene steg i løpet av oppholdet. Guttene satte flere av kjøpene av mat, drikke og spabehandlinger på hotellrommet.

Vanligvis legger man igjen et kredittkort eller får reservert et beløp av hotellet når man sjekker inn som sikkerhet. Det skal ikke guttene ha gjort.

Sammen med mye festing, utløste kjøpene mistanke hos hotellansatte – de ba da guttene om å legge frem bevis for at de betalte. Guttene la da frem en bankinnbetaling.

– Da regningen økte, fant vi ut at innbetalingen var forfalsket. Vi fikk det bekreftet fra banken at den ikke holdt mål. Da kontaktet vi politiet, sier direktøren.

Aalvik sier videre at ungdommene har spist og drukket mye i tillegg til å benytte seg av spaavdelingen.

DIREKTØR: Sjur Aalvik ved hotellet Norefjell Ski og Spa. Foto: Terje Bringedal

– Derav regningen. Det var også mye andre folk innom rommet i løpet av oppholdet.

– Ødelegger for seg selv

Han sier at de sjelden opplever at kunder ikke kan betale for seg – og når det først skjer så løser det seg i det alle fleste tilfeller, i motsetning til denne gangen.

Nå venter hotellet på at politiet skal gjøre seg ferdige med saken og på om det blir en sak i rettsvesenet av det, som vil kunne gjøre at hotellet får pengene de ble svindlet for.

– Det er mer surt at det er folk som holder på på den måten og ødelegger for seg selv i såpass ung alder. Sjansen er forsvinnende liten for å komme unna med noe slikt, sier Aalvik.

Den siktede var ikke avhørt da VG snakket med politiet torsdag kveld.

Begge de mistenkte var avhørt. Den ene erkjenner ikke straffskyld, mens den andre ikke har fått spørsmål om skyld.