Totalt 27 personer har blitt smittet av det britiske corona-viruset i Trondheim på litt over en uke. Foto: Gorm Kallestad

Høy smitte av britisk coronavirus i Trondheim: − Vi innfører ikke strengere tiltak foreløpig

Kommuneoverlegen sier kommunen føler de har god kontroll på utbruddet og ikke vil innføre strengere tiltak foreløpig.

Publisert: Nå nettopp

En ansatt ved Bygger’n på Heimdal i Trondheim har fått påvist smitte. Totalt 27 personer har blitt smittet av det britiske corona-viruset i Trondheim på litt over en uke.

– Vi hadde egentlig ringet inn utbruddet av det muterte viruset i Trondheim, men så kom det en person som vi ikke hadde helt oversikt på, sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad, til VG.

Røsstad sier at de har fått en oversikt over kunder som har vært i butikken og at kommunen har en rimelig god oversikt over utbruddet. Rundt 130 personer eller firma som har vært innom Bygger'n i perioden 1.-5. februar, må nå i karantene i ti dager.

Husstandsmedlemmene deres må også i karantene, men bare til det foreligger negativ corona-test.

– Vi har allerede strenge tiltak som bruk av munnbind i det offentlige rom og innfører ikke strengere tiltak overfor befolkningen foreløpig, sier Røsstad.

Dersom flere har besøkt firmaet, men ikke hørt noe, så må de kontakte kommunens koronatelefon. Også de skal i karantene, opplyser Røsstad.

Kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim. Foto: Håvard Jensen Håvard Haugseth Jensen (foto) / Adresseavisen

Tre nye av britisk mutasjon

Mandag kom Trondheim kommune med en pressemelding om at det var fem nye smittede. Alle skal ha mildt sykdomsforløp.

– Tre av de nye smittede i går har med den britiske varianten å gjøre. En er den ansatte ved Bygger’n, en er et familiemedlem og siste er en nærkontakt som ikke er knyttet til Bygger’n, opplyser Røsstad til VG.

De smittede, tre menn og to kvinner, er:

Person i 50-årene, kjent nærkontakt

Person i 40-årene, kjent smittekilde

Person i 40-årene, kjent nærkontakt

Person i 20-årene, kjent nærkontakt

Person i 30-årene, smittet i utlandet

– Så langt har vi sporet alle smitteveiene, så vi har ikke noen ukjent smitte i Trondheim, sier Røsstad.

Det ble mandag gjennomført 529 tester i Trondheim.

To brøt isolasjon

To personer skal ha brutt karantenen etter å ha avgitt positiv test. Brudd på isolasjonen ble avdekket av vektere, og er nå blitt en politisak.

Det fører til en ny runde med smittesporing for å finne ut hvor de to personene kan ha vært. Det opplyste helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen, til et ekstraordinært formannskapsmøte i dag.