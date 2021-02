Mange fikk påvist coronasmitte i forbindelse med ishockeylaget Comet og Halden ishall i starten av februar. Likevel er smitten i idrettsmiljøene i Norge, lav. Foto: Gisle Oddstad

Idrettsforbundet krever tydeligere FHI-svar om idretten

FHI fører kun én statistikk for all organisert idrett i Norge. Idrettsforbundet mener myndighetene straffer idretten unødvendig.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I rapporten for uke 4 og 5 fra FHI, kom det frem at antatt smittested var tilgjengelig for 1424 personer, tilsvarende 98 prosent av de smittede. Av disse ble 61 tilfeller knyttet til organiserte fritidsaktiviteter.

For 14 prosent av tilfellene – 195 personer – var antatt smittested ukjent.

FHI har per dags dato ikke en detaljert statistikk for smitte som skiller mellom innendørs eller utendørs aktiviteter. Det finnes heller ikke konkrete tall for hvor smitten inntreffer, for eksempel på fotballbaner eller i håndballhaller.

– Vi har per i dag ikke så detaljert informasjon knyttet til smittesteder. Smittesporingsarbeidet er svært tidkrevende og tar mye ressurser, og vi samler derfor kun inn data i bredere kategorier, svarer FHI i en e-post til VG.

Flere topper i idrettsmiljøet reagerer på fortsatt strenge restriksjoner:

– Det er liten prosentandelen av smitte i organisert idrett. Derfor mener vi det er trygt å gjenåpne for mer idrett enn hva myndighetene tilrettelegger for i dag, spesielt i områder med ingen eller lav smitte, sier kommunikasjonssjef i Norges Idrettsforbund, Finn Aagaard, til VG.

les også Vaksiner kan ha dårligere effekt – denne mutasjonen får skylden

– Bedre med organisert enn uorganisert

Aagaard opplyser at Idrettsforbundet lenge har vært i dialog med helsemyndighetene i håp om en løsning.

– Hovedargumentet vårt er at organisert idrett er tryggere enn uorganisert, fordi vi har kontrollrutiner på plass.

Aagaard mener det bør være mulig å åpne for idrett i regioner med tilnærmet null smitte. I tillegg kan idretten være med på å bekjempe pandemien, mener han.

– Vi har allerede et regime for oppfølging av de smittevernveilederne som gjelder for idretten og de enkelte reglene i særforbundene. Skulle det oppstå smitte så vil vi raskt avdekke det og samtidig bistå myndighetene med smittesporing.

Finn Aagaard i NIF mener at det er rom for å åpne langt mer for toppidretten og for bredde- og barneidretten basert på den lave smitten i organisert idrett Foto: Frode Hansen

les også Jansrud ferdig i VM – stoppes av ryggsmerter

– Kan ikke vente på et mutert virus

– Hvilke svar får dere fra helsemyndighetene når dere presenterer dette?

– Et av svarene vi har fått fra Helsedepartementet er at disse muterte virusene er uforutsigbare og kan dukke opp i kommuner som tradisjonelt har hatt lav smitte. Vårt argument er at man kan ikke sitte å vente på at et mutert viruset skal dukke opp, det må man håndtere dersom en slik problemstilling skulle dukke opp.

Generalsekretær i Norges Friidrettsforbund, Kjetil Hildeskor, sier han ikke er kjent med et eneste smittetilfelle som kan spores til friidrettsstevner i deres regi. Han sier særforbundet har vært opptatt med å få på plass gode smittevernprotokoller.

– Friidrett er ikke en kontaktidrett og er dermed er det lav risiko for smitte.

Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund sier en studie fra Japan viste ingen coronasmitte knyttet til mosjonsløp med gode smittevernregler. Forbundet hadde selv gode erfaringer med dette i fjor sommer. Nå ønsker han mer fleksibilitet fra myndighetene. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Haster for de unge

Hildeskor sier de får flere henvendelser fra klubber som sier de sliter med å få utøvere til å møte opp og som uteblir i lengre perioder.

Nylig skrev Friidrettsforbundet et brev til Idrettsforbundet, der de etterlyste to ting som hastet:

– Det første, og viktigste, er å komme i gang med idrett for barn og unge. Det andre er å kunne få arrangere mosjonsløp.

Kan komme endringer i løpet av uken

– For det første er det kjempebra at så få tilfeller kan spores tilbake til fritidsaktiviteter. Det viser at sektoren er bevisst når det kommer til smittevern, sier kultur og idrettsminister Abid Raja til VG.

– Så kan det også være at de strenge tiltakene har bidratt til at det er færre muligheter for å bli smittet gjennom organisert fritidsaktivitet.

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) forstår at idrettsmiljøet er lei nedstenginger og restriksjoner. Nå kan det snart komme lettelser. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kulturministeren kan ikke love en snarlig åpning av bredde- og barneidretten, men varsler at Idretts-Norge kan få positive nyheter i slutten av denne uken.

– Helsedirektoratet og FHI foretar nå en helhetlig vurdering av – og gir råd til regjeringen om – det nasjonale tiltaksnivået. Denne vurderingen omfatter også anbefalingene som retter seg mot den organiserte idretten, som seriespill for toppidretten.