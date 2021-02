Foto: Gorm Kallestad

Nå kan studentene få kriselån

Tre dager etter at krisepakken for studenter ble vedtatt, er Lånekassen klare for å sende ut penger.

Av Randi Midtskog

Krisepakken som ble vedtatt tirsdag, innebærer blant annet at studenter som har mistet arbeidsinntekt, kan søke tilleggslån på 26.000 kroner.

Av dette kan 40 prosent gjøres om til stipend.

Allerede nå har Lånekassen begynt å sende ut tilbudet til landets studenter. E-postene sendes ut puljevis, og studentene kan søke så fort de får dette tilbudet.

De må sende inn en egenerklæring, og så kommer pengene like etter.

– Lånet blir utbetalt i løpet av et par dager etter at avtalen om støtte er signert, sier kommunikasjonsdirektør Annette Bjerke i Lånekassen.

Tapet av inntekt gjelder fra 16. juni i fjor og til 15. juni i år. Man må ikke dokumentere inntektstapet for å få penger, men dette kontrolleres i etterkant.

– De som søker vil raskt få penger på konto. Det betyr mye for de studentene som har mistet inntekt, sier utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Krisepakken møtte motstand blant annet fra Arbeiderpartiet og SV som mente Frp brøt løfter da de stemte med regjeringen. Torstein Tvedt Solberg i Ap ville øke stipendandelen til minst 45 prosent.

Regjeringen anslår at omtrent 30 prosent av studentene vil søke om tilleggslån. Fjorårets låneordning ble tatt i bruk av 20 prosent. Opposisjonen ønsket en krisepakke som favnet flere.

I en fersk undersøkelse gjennomført blant norske studenter svarte 40 prosent at de brukte mindre tid på betalt arbeid etter 12. mars i fjor. 20 prosent sier at de har opplevd å få økonomiske problemer som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing.