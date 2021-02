Kjemper for rusreform: − Jeg viser meg på mitt mest sårbare

Mens TV-kameraet filmer, setter Michelle Muren en sprøyte i dokumentaren «Vinden Snur».

Av Roy Kvatningen

– Jeg er kjempenervøs, fordi dette er noe jeg ikke har opplevd før. Jeg har vært i media, siden jeg er med i Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), hvor jeg har kjempet for ulike politiske ting, men dette er første gang jeg er med i en dokumentar hvor jeg virkelig forteller om mitt liv, sier Michelle Muren.

Hun forteller at hun står for at hun er en tidligere rusmisbruker, men det er forskjell på å si at man har vært sprøytenarkoman og å vise det i en dokumentarfilm.

– Jeg blottlegger meg. Jeg er så åpen og ærlig om mitt liv. Jeg viser meg på mitt mest sårbare. Jeg setter jo en sprøyte på TV, liksom.

ÅPEN: Michelle Muren er en av hovedpersonene i «Vinden snur» og gir oss et sterkt innblikk i hvordan en rusmisbruker har det. Foto: Fra dokumentaren «Vinden snur»

Norge har i flere år vært i Europa-toppen i antall overdosedødsfall. FHN har i årevis jobbet for å endre dette. Denne uken er det ventet at regjeringen legger frem sitt forslag til rusreform.

Tirsdag publiserer VGTV dokumentaren «Vinden snur», som handler om nettopp FHNs kamp for å påvirke landets folkevalgte. Det ventede forslaget fra regjeringen vil avkriminalisere bruk og besittelse av ulovlige stoffer.

– Dette kommer til å være veldig livreddende, mener Arild Knutsen, som er leder for FHN og en av drivkreftene bak forslaget.

En norsk offentlig utredning (NOU) foretatt av rusreformutvalget, viser at straff ikke virker forebyggende.

– Straff for rusmiddelbruk fører til mer kriminalitet i samfunnet og reduserer ikke forekomsten av rus i samfunnet. Derfor bør straff erstattes med fornuftige, rusforebyggende tiltak, mener Knutsen.

PÅDRIVER: Arild Knutsen leder FHN og får mye av æren for at narkotikapolitikken nå trolig reformeres. Foto: Fra dokumentaren «Vinden snur»

Han er trygg på at det kommer en rusreform i Norge, men hvordan den vil se ut, er Knutsen fremdeles usikker på. Senterpartiet mener avkriminalisering er feil vei å gå.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener at den norske narkotikapolitikken har hengt fast i et gammelt «War on Drugs»-spor fra Richard Nixons USA.

– Det har selvfølgelig også påvirket den helsehjelpen man får, fordi hele systemet er rigget rundt at dette ikke bare er skambelagt, men kriminelt, sier Tybring-Gjedde til VG.

Hun er spent på om det blir politisk flertall for reformen.

– Det kommer selvfølgelig an på hva regjeringen legger frem. Man har vært veldig tydelig på at dette ikke er en legalisering. Det skal fortsatt være kriminelt å selge narkotika, understreker hun.

Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag om bedre behandling for rusavhengige, samt bedre oppfølging.

– Vi har sagt at en rusreform må være en behandlingsreform. I Arbeiderpartiets program ønsker vi å gå fra straff til helsehjelp for dem som har avhengighetssykdom. Dette er jo veldig syke pasienter, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Arbeiderpartiet mener at forbudet mot narkotika skal ligge fast, bruken skal avdekkes og bli møtt med reaksjoner og oppfølging.

– Vi vil lese regjeringens forslag nøye og det er viktig at det blir en god høringsrunde på meldingen som kommer fra regjeringen, sier Kjerkol.

Michelle Muren er både spent på hva regjeringens rusreformforslag vil inneholde, men også på hvordan dokumentarfilmen blir mottatt.

– For første gang i mitt liv er jeg rusfri. Jeg er rusfri og har kommet til et sted i livet som jeg aldri visste var mulig. Jeg har det så utrolig bra. Ting begynner å falle på plass. Jeg har endelig flyttet til en «vanlig» leilighet etter årevis i kommunal leilighet.

– Men jeg er faktisk veldig bekymret. Der jeg bor, er det mange småbarnsfamilier, og jeg opplever dem som så snille og koselige mot meg, men jeg er redd for de ikke skal våge å ha barna sine rundt meg hvis de ser denne dokumentaren, for dette er så stigmatiserende for meg.

PÅ EUROPA-TOPPEN: Norge er blant de landene med flest overdosedødsfall. Foto: Fra dokumentaren «Vinden snur»

Likevel stiller hun opp – både i filmen og dette intervjuet – fordi det kanskje kan hjelpe andre.

– Nettopp! Det er nøyaktig det som er årsaken til at jeg takket ja. Hvis jeg kan bidra til å hjelpe én eneste person, så er det verdt å blottlegge mitt liv så mye som jeg har gjort, sier Muren.

Hun er spesielt bekymret for én episode i dokumentaren – den hvor hun setter en sprøyte. I denne scenen ber hun regissøren Kieran Kolle om å gå ut av rommet fordi hun «kan bli aggressiv» hvis hun ikke får til å sette den.

– «Aggressiv» er helt feil ord. Det bidrar til å stigmatisere og få folk til å tro at narkomane er farlige, skitne personer man bør holde seg unna. Det jeg skulle sagt, er «redd», «fortvilet», «få panikk». «Desperat» er et riktigere ord. Jeg har lyst til å skrike ut til hele verden at jeg ikke er aggressiv. Det er den delen av filmen jeg virkelig gruer meg til at folk skal se, sier Muren.

Uansett har hun iallfall, sammen med Arild Knutsen og de andre i FHN, gjort inntrykk på politikerne. I filmen hører vi helseminister Bent Høie si under en FN-konferanse i Wien at han skiftet syn på norsk narkotikapolitikk etter å ha snakket med rusmisbrukere.

– Vi har diskutert dette og vært uenige i 20 år, men du hadde rett og jeg tok feil, konstaterer Høie.

