Fremmer åtte forslag til byrådet etter Tøyen-utkastelsen

Byrådspartiene i Oslo går sammen for at familien Jama får vurdert sin søknad om startlån på nytt og at utkastelser av barnefamilier vurderes stanset under pandemien.

Venstre og Rødt i Oslo har tatt initiativ til å samle partiene i Oslo bystyre onsdag for å få opphevet vedtaket om utkastelse av familien Jama fra sin kommunale bolig i Hagegata 31 på Tøyen, men byrådspartiene går altså ikke med på dette.

SV, AP og MDG i Oslo vil imidlertid fremme flere forslag i bystyret etter utkastelsen. Partiene mangler tre stemmer for å danne flertall for forslagene, men har allerede Høyre med på flere av dem.

– I møte med enkeltsaker er det viktig å se på hva i de sakene som tydeliggjør at regelverket bør endres. Vi mener at regelverket nå må ses på lys i denne saken. Vi vil både ha en full gjennomgang av regelverket og revisjon av utøvelsen av skjønn ute i bydelene knyttet til noen deler av det, sier SVs gruppeleder Sunniva Holmås Eidsvoll om bakgrunnen for forslagene til VG.

Bydel Gamle Oslo har to ganger avslått familien Jamas søknad om fornyet leiekontrakt, fordi parets inntekt i 2019 var høyere enn veiledende inntektsgrense for kommunal bolig. Familien mener imidlertid at inntektene deres i 2021 vil ligge godt under denne grensen.

Saken har vakt oppsikt og engasjert bredt i sosiale medier etter at TV 2 omtalte saken først.

Bakgrunnen for at byrådspartiene nå ber om at det også vurderes en stans i utkastelser, er nettopp fordi det er usikkert hvorvidt det er mange familier som vil havne i en lignende situasjon som familien Jama har gjort fremover.

– De var i en situasjon der de først fikk avslag på grunn av for høy inntekt i 2019, men nå skal de slik vi har forstått det ha lavere inntekt. Coronapandemien har påvirket mange familiers økonomi og vi vet ikke om det vil gjøre at familier må flytte. Derfor ønsker vi en midlertidig stans i utkastelser for barnefamilier og vi ber derfor byrådet om å vurdere dette, sier Holmås Eidsvoll.

Onsdag klokken 15.00 behandles saken i bystyret – der Rina Mariann Hansen (Ap), byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, blant annet vil orientere om saken.

Dette er saken om utkastelsen Bydel Gamle Oslo har to ganger avslått familien Jamas søknad om fornyet leiekontrakt på sin kommunale bolig i Hagegata 31 på Tøyen, fordi parets inntekt i 2019 var høyere enn veiledende inntektsgrense for kommunal bolig.

Etter at klagenemnda i Oslo kommune i fjor sommer opprettholdt det første avslaget, ble familien meddelt at de ikke lenger hadde rett til å bo i leiligheten.

Familien ble fortalt at leiligheten skulle selges og søkte startlån, i håp om å kunne kjøpe. Avslaget de fikk på lånesøknaden er opprettholdt av kommunens klagenemnd.

Da familien ikke flyttet, ble saken sendt til namsfogden. Tre politipatruljer bisto namsfogden under utkastelsen onsdag.

Paret har påklagd det andre vedtaket om å frata dem den kommunale boligen. De venter at deres samlede inntekter i 2021 vil ligge godt under grensen for å få bolig.

Mohamed Jama sa ved nyttår opp sin 15 prosent stilling som taxisjåfør, av helsemessige årsaker. Familien lever på mors uføretrygd og arbeidsavklaringspenger. Vis mer

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og SV ønsker blant at det vurderes en midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger under pandemien.

De vil også foreslå å sikre at flere av boligene på eiendommen familien Jama bodde på, forblir i kommunens eie. De 60 leilighetene har over en periode blitt seksjonert opp og solgt fra kommunen, og dette er også planen for de resterende ettersom leiekontraktene går ut, har kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i Boligbygg tidligere sagt til VG. I dag er kun seks leiligheter igjen i kommunens eie.

Sammen med Høyre vil de også fremme forslag om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt samt at byrådet gjennomfører en gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger og flere rutiner tilknyttet det.

Partiene ber også byrådet «utarbeide retningslinjer for husbankfinansiering og bruk av startlån». Se alle forslagene i faktaboksen:

Her er alle forslagene til partiene: Under er den fullstendige listen over forslagene partiene Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne fremmer for bystyret på møtet som begynner klokken 15 onsdag. Forslag nummer to, tre og fire fremmes sammen med Høyre, og vil gi flertall: 1. Bystyret ber byrådet sikre at 10 % av boligene i Hagegata 31, dvs. 6 boliger, forblir i kommunens eie. Det gis fortsatt unntak for at beboere i kommunal bolig som ønsker å kjøpe denne kan få adgang til dette selv om det vil redusere kommunens totale eierskap i sameiet. 2. Bystyret ber byrådet kontakte bydelen for å forsikre seg om at familien får vurdert muligheten for startlån på nytt. 3. Bystyret ber byrådet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger, herunder at det gjøres vurderinger knyttet til inntektsgrenser, rutiner for utkastelser og kommunikasjon mellom offentlige etater og beboere. 4. Bystyret ber byrådet igangsette forsøk som lar beboere i kommunale boliger få kjøpe bolig gjennom leie-til-eie eller lignende. 5. Bystyret ber byrådet utarbeide retningslinjer for husbankfinansiering og bruk av startlån. 6. Bystyret ber kontrollutvalget gjennomføre en revisjon av praktiseringen av reglene for Husbanklån og tilskudd i bydeler med størst andel kommunale boliger. 7. Bystyret ber Kontrollutvalget foreta en gjennomgang av bydelenes «Barnets Beste vurderinger» og oppfyllelsen av «Instruksen om behandling av søknader om kommunal bolig i Oslo kommune» fra 21.11.2017 paragraf 8.2 8. Bystyret ber byrådet gjøre en vurdering av å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge coronapandemien pågår. Vis mer