Norske soldater får gratis bind og tamponger

Likestillingsekspert Benja Stig Fagerland har en datter som er vernepliktig i Luftforsvaret, og løsningen er moderne og tidsriktig.

– Det handler om å bygge ned ulikheter og barrierer og tilrettelegge klokt, best mulig og for å sikre at Forsvaret alltid rekrutterer de beste menneskene, sier hun til VG.