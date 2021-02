Fem dårlige vaner som er bra for deg

4. Ikke dumt å være dum

Å innrømme at du kan føle deg dum, er lurt. Det er befriende, det hjelper deg å tolerere og løse opp i feil , og åpner for nye oppdagelser. De fleste av oss tror litt for godt om oss selv og egne evner, noe som kan hindre læring og utvikling - som gjør oss smartere.