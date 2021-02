FRP-TOPPER: Jon Helgheim og Sylvi Listhaug. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Helgheim åpen for topplass i Oslo

Jon Helgheim utelukker ikke å stille på førsteplassen på stortingslista til Frp i Oslo. Han hyller både Siv Jensen og Sylvi Listhaug.

Publisert: Nå nettopp

Torsdag ettermiddag gikk Siv Jensen av etter femten år som partileder i Fremskrittspartiet.

Hun sier samtidig nei til gjenvalg på Stortinget, noe som betyr at førsteplassen på stortingslista i Oslo er åpen.

Frps profilerte innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, åpner i kveld for at han kan være interessert.

– Førsteplassen på stortingslista i Oslo er nå ledig. Stiller du?

– Vi får se hva som skjer, sier Helgheim til VG.

Helgheim tapte i november overraskende kampen om førsteplassen på Frps stortingsliste i Buskerud valgdistrikt til visepresident på Stortinget og mangeårig Frp-representant Morten Wold.

Etter tapet varslet han at han trakk seg fra listen.

Kastet i Buskerud

Da Siv Jensen trakk seg, pekte hun på Sylvi Listhaug som den hun vil skal ta over for seg og Ketil Solvik-Olsen som hennes foretrukne nestleder.

Helgheim mener det var et godt valg å peke på Listhaug.

– Siv Jensen pekte på Sylvi Listhaug. Hva synes du om det valget?

– Det er et bra valg.

– Og et du stiller deg bak?

– Absolutt. Vi har jobbet sammen i veldig lang tid nå. Vi forstår hverandre godt, tenker likt og jeg ser med glede på fremtiden hvis Sylvi blir partileder. Det er absolutt positivt.

Foto: Tore Kristiansen

Kontroversiell

Jon Helgheim har vært innvandringspolitisk talsperson i Frp, og har markert seg med flere utspill.

På spørsmål fra VG om han er kontroversiell, svarer Helgheim:

– Det er stort sett bare folk utenfor Frp som har masse meninger om det. Jeg har ikke merka noe i partiet, og det er de som støtter Frps politikk jeg jobber for. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om hva folk utenfor partiet, som er våre motstandere, mener om meg, sier han.

Rørt

Helgheim sier han ble rørt og overrasket da han fikk vite at Siv Jensen skulle trekke seg som partileder i Frps landsstyremøte torsdag.

– Jeg har sett hva damen har kapasitet til. Hun har lagt ned en formidabel innsats, som jeg er dypt imponert over. Jeg vil takke henne for det hun har gjort for partiet, det hun har vist meg av tillit og de mulighetene hun har gitt meg. Det setter jeg veldig pris på, sier Jon Helgheim til VG.

– Det jeg sier om Siv kommer fra hjertet. Det har vært spennende å følge henne så tett i fire år.

– Felte du en tåre da Siv sa at hun ga seg?

– Jeg er nok ikke den som har lettest for å snakke i sånne situasjoner. Jeg forholdt meg kort, rett og slett fordi jeg er en følsom person. I slike settinger er jeg veldig følsom, sier han.